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Сборная Кыргызстана заняла второе место на чемпионате мира среди студентов по самбо

12/12/16 05:35, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Сборная КР заняла второе место на чемпионате мира среди студентов по самбо, завершившемся 11 декабря в Никосии (Кипр). Об этом сообщил официальный сайт международной федерации данного вида спорта.

 

Как отмечается, в заключительный день мирового первенства прошел командный турнир. В финальном поединке россияне оказались сильнее соперников из Кыргызстана. Третье место разделили самбисты из Литвы и Кипра.

 

Напомним, ранее в личном зачете наш Талгарбек Ажиканов завоевал «бронзу».

 

URL: http://_/sport/41431/

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