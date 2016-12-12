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Танцоры из Кыргызстана победили в Москве на международном турнире
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Танцоры из Кыргызстана победили в Москве на международном турнире

12/12/16 05:32, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Спортсмены из Кыргызстана победили на XXI Международном кубке Спартака по танцам в Москве. Об этом сообщил президент Федерации танцевального спорта КР Cергей Титунин.

 

По его данным, в категории «взрослые, латина» Артем Семеренко и Валерия Качалко заняли первое место среди 98 пар.

 

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