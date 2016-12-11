Кыргызстанка Ксения Улукан заняла второе место на международном турнире по теннису

Кыргызстанка Ксения Улукан (Палкина) заняла второе место на международном турнире по теннису, проходящем в городе Ортизеи (Италия). Об этом сообщает официальный сайт международной федерации данного вида спорта.

Как отмечается, отечественная спортсменка выступала в одиночном и парном разряде. В одиночном она одолела Верену Хофер (Италия) – 6:4, 4:6, 6:4 и Клартье Либенс (Бельгия) – 4:6, 7:6, 6:4. В матче за выход в полуфинал уступила Деборе Чизе (Италия) – 1:6, 6:7 и выбыла из борьбы.

В парном разряде Улукан выступала в дуэте с Анной-Джулией Ремондиной (Италия). Они выиграли два матча у швейцарских теннисисток. Вначале одолели Нину Стадлер и Симону Валтерт – 6:2, 5:7 (10:4), затем - Чиару Гримм и Леони Кунг – 6:4, 6:0. В поединке за первое место Улукан и Ремондина не справились с Лорой-Иоаной Андреи (Румыния) и Сарой-Ребеккой Секулич (Германия) – 2:6, 3:6.