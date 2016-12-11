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Кыргызстанец Талгарбек Ажиканов выиграл «бронзу» на чемпионате мира среди студентов по самбо

11/12/16 10:53, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Кыргызстанец Талгарбек Ажиканов 10 декабря выиграл «бронзу» на чемпионате мира среди студентов по самбо. Об этом сообщил официальный сайт международной федерации данного вида спорта.

 

Как отмечается, соревнования проходят 8-12 декабря в городе Никосии (Кипр). Медали разыгрываются среди мужчин и женщин. Талгарбек Ажиканов выступал в весовой категории 57 килограммов. Его сумели опередить лишь Михаил Даниелян (Россия) и Дильшот Халматов (Украина).

URL: http://_/sport/41378/

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