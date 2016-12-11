Кыргызстанец Талгарбек Ажиканов выиграл «бронзу» на чемпионате мира среди студентов по самбо

Кыргызстанец Талгарбек Ажиканов 10 декабря выиграл «бронзу» на чемпионате мира среди студентов по самбо. Об этом сообщил официальный сайт международной федерации данного вида спорта.

Как отмечается, соревнования проходят 8-12 декабря в городе Никосии (Кипр). Медали разыгрываются среди мужчин и женщин. Талгарбек Ажиканов выступал в весовой категории 57 килограммов . Его сумели опередить лишь Михаил Даниелян (Россия) и Дильшот Халматов (Украина).