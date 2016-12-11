Кыргызстанец Талгарбек Ажиканов выиграл «бронзу» на чемпионате мира среди студентов по самбо

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Кыргызстанец Талгарбек Ажиканов 10 декабря выиграл «бронзу» на чемпионате мира среди студентов по самбо. Об этом сообщил официальный сайт международной федерации данного вида спорта.
Как отмечается, соревнования проходят 8-12 декабря в городе Никосии (Кипр). Медали разыгрываются среди мужчин и женщин. Талгарбек Ажиканов выступал в весовой категории