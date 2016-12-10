Пловец Султан Букеев занял первое место в предварительном заплыве на чемпионате мира, проходящем в Канаде. Об этом сообщил официальный сайт международной федерации данного вида спорта.

Как отмечается, Букеев и еще один кыргызстанец - Денис Петрашов - выступили на дистанции 100 метров брассом.

В предварительном заплыве Султан занял первое место (1 минута 1,77 секунды), а Денис – четвертое (1 минута 2,66 секунды). Эти же пловцы выступили на дистанции 200 метров брассом. Петрашов в предварительном заплыве финишировал за 2 минуты 16,13 секунды и стал пятым. Букеев стал восьмым (2 минуты 17,3 секунды).

На дистанции 50 метров вольным стилем в предварительном заплыве Станислав Карнаухов стал восьмым (23,64 секунды), а на дистанции 200 метров вольным стилем – девятым (1 минута 55,01 секунды). Еще одна кыргызстанка, Лейли Тилвалдиева в предварительном заплыве на 50 метров брассом заняла 10-е место (33,38 секунды).

Для попадания в восьмерку финалистов этих результатов оказалось недостаточно.