Команда волейболистов из Кыргызстана выиграла кубок Анатолия Таранца

Команда из Кыргызстана победила на XXII Международном волейбольном турнире на Кубок Анатолия Таранца, проходившем в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, за переходящий кубок соревнований боролись пять команд: многократный победитель турнира «Узон» из Петропавловска, елизовские «Сокол» и «Камчатаэронавигация», волейболисты коллективов «Регион» из Вилючинска и «Улар» из Бишкека.

Как отмечают организаторы, команда из КР участвует в турнире третий раз.