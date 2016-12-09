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Сборная Чуйской области заняла первое место на спартакиаде «Ынтымак»
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Сборная Чуйской области заняла первое место на спартакиаде «Ынтымак»

9/12/16 08:03, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Сборная Чуйской области заняла первое место в медальном зачете спартакиады народа Кыргызстана «Ынтымак», завершившейся 8 декабря в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

 

Как отмечается, в рамках спартакиады медали разыгрывались в четырех видах спорта. На турнире по мини-футболу тройку призеров составили команды из Нарынской, Таласской областей и Ассамблеи народа Кыргызстана (АНК). Состязания по волейболу выиграла команда Чуйской области. Вторыми стали представители Джалал-Абадской, третьими – Нарынской области.

 

В состязаниях по перетягиванию каната победила команда Нарынской области. На втором месте – Таласская область, на третьем – АНК. Также прошли состязания по легкой атлетике. В медальном зачете вслед за Чуйской областью финишировали команды Нарынской и Таласской областей.

 

Фото Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

 

Фотогалерея

URL: http://_/sport/41263/

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