В Бишкеке в рамках спартакиады «Ынтымак» прошли состязания по легкой атлетике

В Бишкеке в рамках III спартакиады народа КР «Ынтымак» прошли состязания по легкой атлетике. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.

По их словам, в состязаниях участвовали более 30 спортсменов из столицы и регионов. Среди мужчин на дистанции 60 метров тройку лидеров составили Николай Котляров, Юрий Самойличенко и Эмилбек Мурзалиев, на дистанции 1000 метров – Эркин Кенжебаев, Урмат Токсон уулу и Динислом Уланбеков.

Среди женщин в беге на 60 метров пьедестал почета заняли Юлия Ефремова, Азиза Кымчакова и Айдана Бакышева, на дистанции 500 метров – Манзура Манишева, Бегай Камчыбек кызы и Ксения Пенкина.

Фото Госагентства КР по делам молодежи, физической культуры и спорта