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В Бишкеке в рамках спартакиады «Ынтымак» прошли состязания по легкой атлетике
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В Бишкеке в рамках спартакиады «Ынтымак» прошли состязания по легкой атлетике

8/12/16 16:54, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

В Бишкеке в рамках III спартакиады народа КР «Ынтымак» прошли состязания по легкой атлетике. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.

 

 

По их словам, в состязаниях участвовали более 30 спортсменов из столицы и регионов. Среди мужчин на дистанции 60 метров тройку лидеров составили Николай Котляров, Юрий Самойличенко и Эмилбек Мурзалиев, на дистанции 1000 метров – Эркин Кенжебаев, Урмат Токсон уулу и Динислом Уланбеков.

 

 

 

 

Среди женщин в беге на 60 метров пьедестал почета заняли Юлия Ефремова, Азиза Кымчакова и Айдана Бакышева, на дистанции 500 метров – Манзура Манишева, Бегай Камчыбек кызы и Ксения Пенкина.

 

 

Фото Госагентства КР по делам молодежи, физической культуры и спорта

 

URL: http://_/sport/41241/

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