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Соглашение о продлении срока пребывания граждан КР в РФ без регистрации отправят Владимиру Путину на ратификацию

5/11/15 06:49, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Соглашение о продлении срока пребывания кыргызстанцев в РФ и россиян в КР отправят Владимиру Путину на ратификацию. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу кабмина РФ.

 

Уточняется, что документ подписан 19 июня в Санкт-Петербурге и предусматривает освобождение граждан обеих стран от обязанности регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в компетентных органах государства въезда в течение 30 дней.

 

Сообщается, что сегодня на заседании правительство РФ обсудит представление на ратификацию.

URL: http://_/sng/22225/

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