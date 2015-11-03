В странах ЕАЭС создадут электронные паспорта транспортных коридоров. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

По ее данным, накануне состоялось заседание подкомитетов ЕЭК по инфраструктуре и логистике и по железнодорожному транспорту. На них рассмотрены вопросы повышения транзитного потенциала стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Решено начать электронную паспортизацию транспортных коридоров ЕАЭС.

«Внедрение электронных паспортов транспортных коридоров позволит более точно и эффективно принимать решения и планировать развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Добиться этого удастся за счет оптимизации учета, анализа и оценки эффективности уровня развития и функционирования инфраструктуры, объемов транспортных потоков и транспортной работы», - комментируют в ЕЭК.

Также рассмотрены проект по созданию общих требований безопасности на железнодорожном транспорте и вопрос лицензирования деятельности по перевозке грузов, пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений в странах ЕАЭС.