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Глав правительств СНГ принял президент Таджикистана Эмомали Рахмон

30/10/15 09:10, Душанбе – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Исполняющий обязанности премьер-министра КР Темир Сариев сегодня принял участие в коллективной встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

 

Лидер РТ пожелал участникам заседания Совета глав правительств СНГ плодотворной работы. «В свете мирового кризиса странам Содружества необходимо объединиться и вместе решать вопросы в политической, экономической, военной и культурно-гуманитарной сферах», - отметил Эмомали Рахмон.

 

Напомним, сегодня в Душанбе состоится заседание глав правительств СНГ сначала в узком кругу, а затем и в расширенном составе.

URL: http://_/sng/21886/

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