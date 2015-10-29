RSS
facebookfacebookgoogale+
Пересластили, или Как справиться с урожаем сахарной свеклы
Канат Аманкулов: При такой системе управления спортом в Кыргызстане толку не...
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 20:09
НОВОСТИ ДНЯ:
СНГ
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Экс-президент Кыргызстана стал обладателем золотой медали лауреата Нобелевской премии Самона Кузнеца

29/10/15 15:12, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Экс-президент Кыргызстана Аскар Акаев стал обладателем золотой медали лауреата Нобелевской премии Самона Кузнеца. Об этом сообщают российские СМИ.

 

По их данным, 26-28 октября в МГУ проходил IV международный научный конгресс под эгидой ООН «Глобалистика-2015». В ней участвовали более 700 ученых из 50 государств мира. Они обсудили проблемы глобализации и сотрудничества в нестабильном мире, научные основы и направления устойчивого развития, а также повышения роли ООН в современном мире. 

 

Экс-президент КР профессор МГУ выступил с тремя научными докладами на различных секциях конгресса. В его заключении состоялось награждение ученых, внесших исключительный вклад в разработку новой теории социально-экономического развития и компьютерного моделирования глобальных процессов.

 

URL: http://_/sng/21841/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ