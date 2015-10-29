Глава кабмина КР примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ

Глава кабмина КР Темир Сариев примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества независимых государств, которое пройдет 30 октября 2015 года в Душанбе (Таджикистан).

По данным пресс-службы Исполнительного комитета СНГ, в проект повестки дня заседания внесены вопросы, в основном касающиеся взаимодействия в экономической сфере. «Это, в частности, реализация Договора о зоне свободной торговли, деятельность отраслевых органов в сфере экономики, мероприятия по реализации третьего этапа Стратегии экономического развития СНГ, вопросы инновационного сотрудничества, конкуренции на товарных рынках, электросвязи, энергетики, рынка ценных бумаг, а также большой блок документов финансового характера», - говорится в сообщении.

Кроме того, главы правительств рассмотрят документы, регламентирующие взаимодействие в области физкультуры и спорта, международного молодежного сотрудничества, образования, медико-социальной помощи ветеранам, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и безопасности.

По данным информационно-аналитического департамента Исполнительного комитета СНГ, всего на заседании совета предполагается рассмотреть 40 проектов документов. Каждый четвертый проект повестки дня нацелен на дальнейшее расширение и углубление сотрудничества в экономической сфере.