Сергей Сидорский: В ЕАЭС нужно переходить от экономики спроса к экономике предложения

«В ЕАЭС нужно переходить от экономики спроса к экономике предложения», - заявил сегодня на X международной конференции «Евразийская экономическая интеграция» член коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский.

По его словам, перед странами союза поставлены задачи вывести экономики на более высокий уровень конкурентоспособности и повысить уровень жизни населения. «Задачи ставятся амбициозные, но они в полной мере отвечают запросам общества по созданию Евразийского экономического союза. Важным шагом в этом направлении стало формирование согласованных подходов и действий в ключевых секторах экономики союза. Также определены основные секторы развития сотрудничества: макроэкономический, промышленный, международное сотрудничество, единый рынок электроэнергии, нефти и газа», - заявил Сергей Сидорский.

«Сегодня мы мало производим высокотехнологичной продукции. Надо переходить к экономике предложения. Для этого необходимы инвестиции в новые производства. За счет глубокой диверсификации производства мы сможем занять новые ниши на мировом рынке. Но нужны дополнительные финансовые инструменты и ресурсы. Реализация совместных проектов может быть более эффективной за счет средств Евразийского банка развития. Также необходимо тесное взаимодействие с банком БРИКС и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций», - подчеркнул Сергей Сидорский.