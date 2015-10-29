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Дмитрий Панкин: Интеграция – вопрос выживания стран Восточной Европы и Центральной Азии

29/10/15 10:13, Москва – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

«Интеграция – вопрос выживания стран Восточной Европы и Центральной Азии», - заявил сегодня на Х международной конференции «Евразийская экономическая интеграция» председатель правления Евразийского банка развития Дмитрий Панкин.

 

По его словам, в последнее время проходит много конференций по вопросам экономического роста и денежно-кредитной политики. Специфика сегодняшней – интеграционные вопросы.

 

«Я считаю, что в нынешних условиях важно сконцентрироваться на этих вопросах. Европейский союз находит решения проблем, то же касается и ЕАЭС. Евразийская и европейская интеграция двигаются. Активно идут интеграционные процессы Китая. Остаться вне интеграционных блоков сейчас, наверное, крайне сложно. Это вопрос выживания стран Восточной Европы и Центральной Азии. Мы должны как-то приспособиться к нынешним мировым проблемам. Основное внимание уделяется трансграничному инфраструктурному развитию, промышленной кооперации и взаимодействию финансовых рынков», - отметил Дмитрий Панкин.

URL: http://_/sng/21798/

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