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В Кыргызстане самый высокий уровень общественной поддержки евразийской интеграции

17/10/15 09:14, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В Кыргызстане самый высокий уровень общественной поддержки евразийской интеграции. Об этом сообщают в Евразийском банке развития.

 

По его данным, накануне Центр интеграционных исследований опубликовал отчет по результатам четвертой волны исследования интеграционных предпочтений в странах СНГ. В 2015 году в опросе участвовали более 11 тысяч граждан в девяти странах региона СНГ: Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, Таджикистане и Украине.

 

Отмечается, что в странах ЕАЭС преобладает положительное отношение к евразийской экономической интеграции. Уровень поддержки участия в ЕАЭС со стороны населения России и Казахстана составляет 78 и 80 процентов. В т же время граждане Армении и Беларуси оценивают участие в ЕАЭС ниже (56 и 60 процентов). В Армении отмечается рост числа тех, кто относится безразлично или отрицательно к участию страны в ЕАЭС. В Кыргызстане фиксируется самый высокий среди стран союза уровень общественной поддержки евразийской интеграции – 86 процентов.

 

«Среди стран, пока не являющихся членами ЕАЭС, наиболее высокие показатели общественной поддержки перспектив вступления в объединение характерны для Таджикистана (72 процента). В Молдове в 2015 году выявлен некоторый рост доли граждан, желающих видеть страну в ЕАЭС, — 53 процента против 49 в 2014-м. На Украине общественная поддержка перспектив вступления в союз за год сократилась до 19 процентов. При этом 60 процентов населения страны против такого шага. В Грузии поддержка идеи присоединения к ЕАЭС снизилось за год до 41 процента», - говорится в исследовании.

URL: http://_/sng/21059/

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