В Твери у гражданки Кыргызстана изъяли крупную партию героина

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Вчера в городе Тверь у 28-летней гражданки Кыргызстана изъяли 308 граммов героина. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу УФСКН России по Тверской области.
Как отмечается, женщину задержали в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Она занималась распространением наркотика и находилась в России незаконно.
Женщину арестовали, уголовное дело находится на стадии предварительного расследования. Правоохранительные органы устанавливают личности подельников гражданки Кыргызстана.
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