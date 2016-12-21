Автошколы kg: где собака зарыта?

Кыргызстан не всегда оказывается в нижних строчках рейтинга стран. Он уверенно держит первое место в СНГ по количеству аварий. Что делать с этим печальным показателем, и кто виноват? Выяснить это решили вчера в Госагентстве антимонопольного регулирования и отправились в автошколы узнать, как учат будущих водителей.

В Союз

Ближе всего к агентству расположена автошкола Союза водителей - на улице Малдыбаева, рядом с КГУСТА.

В коридорах учебного заведения тихо, в классах пусто.

Как рассказал его директор Дюшеналы Токтакунов, основные занятия идут в понедельник, среду и пятницу, да и курсанты приходят преимущественно в вечернее время. К тому же, как сообщил один из преподавателей, зима не сезон для новичков.

- Не многие решаются учиться в это суровое время года, в гололед, - убедительно сказал представитель автошколы.

Однако в одном классе обнаружили-таки желающих научиться вождению автомобиля. В классе сидели девять человек из 16 по списку. Сплошь представительницы прекрасного пола.

- Если предусмотрено 190 часов, я должен их обучать именно 190 часов. Я же не дам сдачу за пропущенные занятия, а если кто-то пропускает 5-6 раз без уважительных причин, мы таких отчисляем. Но если кто-то пропускает по уважительной причине, помогаем наверстать упущенное или переводим в другие группы, - говорит директор.

Как поведал Дюшеналы Токтакунов, они анализируют, как проходит экзамен.

- Большинство курсантов составляют девушки. Успешно сдают экзамен 80-90 процентов учеников, - сказал директор школы.

По словам главы учебного заведения, лучше не следить за тем, как курсанты сдают экзамен: многие провалят, сдадут от силы 50 процентов. «А если вас не будет там, сдадут 80-90 процентов. После этого и делайте анализ», - сказал директор учебного заведения.

Стеснительные инструкторы

После посещения одной из старейших автошкол держим путь в расположенную в буквальном смысле внутри рынка «Орто-Сай» автошколу «Досавто».

Здесь в небольшом здании по соседству с парикмахерской и расположилось учебное заведение. Как и в предыдущей школе, только в одной комнате обнаружили учащихся. Отвечать на вопросы чиновников и журналистов ни преподаватели, ни офис-менеджер не согласились, сославшись на строгое руководство, которого не было на месте.

Непонятен был отказ персонала от интервью, потому как по уровню оформления помещения школу можно было поставить в пример. В классах и коридорах наглядные материалы, на стенах развешены оригинальные детали авто, есть даже целый автомобиль для изучения.

Здесь царь и владыка «Инфоком»

После осмотра учебных заведений едем в экзаменационный отдел Департамента регистрации транспортных средств ГРС на улице Чолпон-Атинской, чтобы посмотреть, как проходит экзамен.

Удивительно, но в этот день никто не изъявил желания прийти на экзамены. Об этом нам сообщил заместитель начальника городского отдела РЭО Замир Рыскулов, показав пустые классы и скучающих экзаменаторов.

По его словам, все вопросы, связанные с определением даты, времени экзаменов на получение водительского удостоверения, решаются в государственном предприятии «Инфоком».

- Мы только принимаем экзамены, а когда они будут, сколько людей придет, решает «Инфоком». Обычно утром я открываю компьютер и вижу заявку от госпредприятия, - сказал чиновник.

Как он отметил, весь процесс сдачи экзаменов можно посмотреть в режиме онлайн, а при желании - увидеть и офлайн-съемки.

Но чтобы посмотреть записи, требуется официальное разрешение все того же «Инфокома».

Не удалось любопытным журналистам увидеть и онлайн-съемки. Ни директор, ни сотрудники РЭО не смогли внятно объяснить, почему была отключена система.

В целом же, по словам Замира Рыскулова, минули времена, когда курсанты пытались получить вожделенные права в обход закона.

- Раньше многие пытались получить документ через знакомых и родственников. Сейчас же идет конкуренция между школами, и каждая старается дать хорошее образование, поэтому действительно экзамен сдают сами,- порадовал гостей Замир Рыскулов.

На замечание журналистов о том, что по-прежнему ходят разговоры о коррупции на экзаменах, Замир Рыскулов высказал свою версию:

- Разговоры идут всю жизнь. Есть некоторые нечистоплотные инструкторы, которые, видимо, берут (деньги. - Прим. ИА «24.kg) у курсантов, обещая, что те пройдут экзамен, а потом смотрят: если они проходят своими силами – присваивают себе, а если не проходят - возвращают деньги.

Он сообщил, что было дело, даже поймали таких преподавателей. Аж двух!

И еще журналистам рассказали, что по закону у курсанта должна быть автомашина, на которой он сдавал бы практическую часть экзамена, но из-за ее отсутствия учащиеся вынуждены ездить на машинах автошкол. А это убытки.

Получилось как всегда

Дело близилось к концу, и ведущий специалист антимонопольного комитета Аскат Азаркулов подвел итоги мини-мониторинга.

Хотели посмотреть процесс сдачи экзаменов - не получилось, думали увидеть систему онлайн, где через монитор можно посмотреть само помещение, в котором проходит экзамен, тоже не вышло.

И уж очень мало оказалось на занятиях курсантов, если сравнить со списком, отметил чиновник Антимонопольного комитета.

- К сожалению, посещаемость в тех автошколах, где мы были, составляла 40-50 процентов, - сказал Аскат Азаркулов.

Одним словом, определить, почему на дорогах в Кыргызстане по-прежнему ужасно, если в классах все так отлично, хорошо и нормально, мы не смогли.

А статистика не перестает ужасать.