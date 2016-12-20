Год Огненного Петуха: эпатаж приветствуется?

Близится 2017-й - Год Огненного Петуха. Его считают предвестником нового дня и всего необычного. Уже сейчас модницам стоит определиться с нарядами для новогодней ночи. Несмотря на то что астрологический символ грядущего года позволяет носить одежду яркую и эпатажную, не стоит забывать и о чувстве меры.

ИА «24.kg» делится советами людей, работающих в сфере моды и красоты. Они рассказывают, в чем же встречать праздник и что будет модно и актуально в новом году.

Толгонай Керимкулова, дизайнер, основатель Дома моды BAIRA:

- В новогоднюю ночь прекрасной половине человечества рекомендую наряды с использованием красного цвета и рыжего оттенка. Актуальна одежда с использованием роскошной вышивки. Приветствуется изобилие золотистых оттенков, пайеток и всего, что связано с шиком и блеском. Трендовые ткани - бархат, парча, велюр, твид, кожа и шерсть - будут актуальны со сверкающими вставками, с переплетением люрекса золотистых и бронзовых оттенков.

В новом году в одежде может быть как элегантная, но утонченная классика – пиджак с брюками в клетку или полоску или же чисто белый костюм, так и романтичная, с использованием рюш. Ну и куда же без шифоновых, легких кружевных платьев с всевозможными дополнениями и вставками… Вообще мода разнообразна, и у каждого дизайнера свое видение и, конечно же, желание привить людям определенный вкус и стиль. Я желаю всем красоты, гармонии и, конечно же, любви.

Инна Бароцци, дизайнер, директор студии:

- Современная мода предлагает женщинам широкий выбор не только фасонов одежды, но и ее расцветок. Много лет назад на постсоветском пространстве появилась традиция встречать Новый год в одежде, соответствующей очередному символу Восточного гороскопа. В 2017 году это Огненный Петух. И это предполагает наличие в одежде красного, золотого, желтого и черного цветов, а также комбинирование ярких, контрастных цветов и разных фактур ткани. И в дальнейшем роскошь и богатство колористики, присущие природной расцветке петуха, будут задавать тон модным тенденциям 2017 года.

В модную палитру будут входить интенсивные тона красного вина, насыщенные оттенки синего. Сочетание вкусного оранжевого с другими яркими цветами. В рисунках тканей будут актуальны цветочные принты, яркая полоска, сочетание абстрактных, футуристических геометрических фигур. Все это символизирует веселый, задиристый характер петуха.

Но в том и прелесть современной моды, что можно использовать не только два-три цвета в одежде, по которой все «сходят с ума». Каждый может выбрать для себя подходящий цвет, силуэт и покрой.

Актуальны будут несложный крой с броскими деталями, бохо-шик, рваные края, рюши, воланы. В конструкции одежды предполагаются асимметричный крой верха, широкий вырез горловины, а также оригинальный крой рукавов, вертикальные акценты в одежде.

А если в погоне за подарками для близких и родственников, в суете подготовки к Новому году вы не успели приобрести одежду соответствующих цветов, не расстраивайтесь… Лучше встретить Новый год с хорошим настроением, в кругу любимой семьи и друзей. Потому что по лунному календарю год Петуха настает 28 января, и у вас еще будет достаточно времени, чтобы подготовиться к его встрече. И пусть наступающий год принесет в ваши семьи любовь, благополучие и все самое хорошее!

Зухра Табалдиева имидж-консультант, дизайнер:

- Для начала советую определиться с местом встречи Нового года, ведь от этого зависит и ваш образ. Придерживаться астрологических советов, как встречать - в красном или нет, решать вам. Что же касается модных тенденций, то это золото, серебро, металлические оттенки. Конечно же, на подиуме присутствует черный цвет, в достаточном количестве – огненно-красный. Материал при выборе нарядов - бархат. Но нужно ли вам быть похожим на других? Лучше всего придерживаться собственного стиля и выбирать не по модным тенденциям, а по принципу, что подходит непосредственно вам.

Если вам предстоит шумное веселье с плясками, то вряд ли это удобно делать в вечернем платье. Как имидж-консультант, я не особо за вечерние наряды. Это, безусловно, красиво, но во второй раз вы вряд ли захотите надеть его. Поэтому советую обратить внимание на брючные комплекты или юбки с жакетом, блузами… Эти вещи прослужат намного дольше, и их можно будет обыграть в дальнейшем. Если вы обладательница аппетитных форм, то советую обратить внимание на цельнокроеные платья: так вы закроете руки. А если же вам хочется открытое платье, тогда поищите палантины, платки и боа, которыми прикроете плечи. Не забываете о таком помощнике для женщин, как корректирующее белье. Оно никогда не бывает лишним, даже для стройных девушек.

Что же касается модных тенденций, то все они переходят из сезона в сезон. Возможно, какая-то яркая вспышка продержится несколько сезонов, а дальше стихнет и пропадет из поля зрения дизайнеров.

Лучше придерживаться того, что подходит лично вам и вашему стилю. Что касается модных цветов, то вернулись розовый и фуксия, появилось сочетание темно-синего и оранжевого… По-прежнему актуальны брючные комплекты, юбочные. Единственное новшество: станут шире лацканы и увеличится ширина плеч. Грубо говоря, тенденция «забрать вещь из мужского гардероба» остается актуальной.

Если ранее боялись примерить комбинезоны, модные в прошлых годах, то в новом году все же попробуйте. Дизайнеры настоятельно рекомендуют это сделать. Если любите классику, порадуйте себя горошком. Он остается в тренде - как мелкий, так и крупный. И, конечно же, какое лето без белого? Не бойтесь, что этот цвет будет вас полнить. Это неправда.

Если вы не уверены в выборе, стоит обратиться к специалистам, которые помогут вам скорректировать стиль, найти его или создать. Это позволит вам приобрести вещи, которые прослужат не один год.