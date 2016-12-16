Продажа пиротехники: игра в глухие телефончики

Чем ближе Новый год, тем круче Госэкотехинспекция наступает на пиротехнические изделия. Сегодня, взяв журналистов и сотрудников управления пожарного надзора Государственной инспекции по экологической и технической безопасности, провели рейд по Ошскому рынку и «Дордою».

Решили выявить нарушителей – тех, кто незаконно продает фейерверки, петарды и другие пиротехнические товары.

На Ошском тишина

Идем по торговым рядам рынка «Берекет», который входит в состав Ошского. То там, то здесь на прилавках блестит новогодняя мишура. Внимательно смотрим – но нет, фейерверками и не пахнет. И уже совсем было собрались уходить, о чудо! – нашелся-таки нарушитель спокойствия. Среди хозяйственных товаров ждут своих покупателей несколько коробок с петардами.

- Видите только мелких продавцов, - огрызнулся хозяин пиротехники. - Идите и штрафуйте тех, кто торгует в «Новом веке», в самом центре торгуют и ничего.

Столь мелкий улов проверяющих не порадовал.

Только инспектор Мирлан Абдрахманов скромно прокомментировал, что реализация в подобном виде незаконна, и перечислил условия, при которых можно реализовать пиротехнику. На вопрос, будут ли приняты меры в отношении продавца, инспектор пояснил, что наказывать штрафом будут администрацию рынка, так как торговля шла на его территории.

Размер штрафа от 10 до 50 тысяч, сказал Мирлан Абдрахманов.

Сумма наказания, конечно, приличная, согласились мы. Только осталось непонятным, каким образом инспекторы будут налагать штраф, потому как ни акта, ни какого-либо другого документа, фиксирующего факт нарушения, составлено не было. Волшебное это время – накануне Нового года. Чудеса происходят.

Торговцы попали

Потренировались на Ошском и держим путь на «Дордой». Здесь ситуация совершенно иная.

Инспекторы и журналисты оказались свидетелями того, как группа недовольных предпринимателей пришла в администрацию рынка по поводу продажи пиротехнических изделий.

Как рассказал директор торгово-рыночного комплекса «Дордой» Жумабек Салымбеков, 23 ноября пришло письмо от Госэкотехинспекции, в котором говорилось о запрете на продажу пиротехнических изделий на территории рынка. Администрация рынка предписания госоргана исполнила. Но возникла другая проблема.

- Наши предприниматели 3-4 месяца назад купили данные изделия, кто-то взял кредиты, кто-то вложил миллионы сомов, а сегодня они не знают, где торговать этой продукцией, - сказал глава рынка.

По словам Жумабека Салымбекова, они сейчас хотят обратиться в госорганы, чтобы те дали разрешение на организацию ярмарок на территории рынка.

- Мы постараемся найти место, где они могли бы реализовать свой товар. Может, будем делать временные навесы на углу стоянки, - сказал глава рынка.

Как это позволяет обойти закон, было непонятно.

Когда вышли из здания администрации, во дворе еще стояли растерянные предприниматели.

- Мы не знаем, как быть, сказали бы 5-6 месяцев назад, не стали бы брать кредиты, не покупали бы товары у китайцев, не арендовали бы контейнеры. Таких, как мы, больше ста человек, - сказал торговец по имени Джоомарт.

Одна надежда на правительство, говорят торговцы. Люди искренне уверены, что только правительство поможет им решить вопрос с возмещением убытков.

В пылу эмоций предприниматели грозились показать склад, где, по их словам, несмотря на запрет, идет бойкая торговля пиротехникой. Однако по пути туда их пыл остудил их же коллега, напомнив, что не сегодня завтра им тоже придется брать там товар, так как они монополисты.

При этом осталось неясным, купили люди товар на взятые кредиты или приобретают его малыми партиями на складе. Сотни их или один собственник-нарушитель?

Запоздалое письмо

Вопрос, почему письмо о запрете продажи на рынках пришло 23 ноября, а не летом или хотя бы в начале осени, когда предприниматели еще не успели закупить товары, остался открытым.

По словам сотрудников Госэкотехинспекции, продавать фейерверки, петарды и другие виды пиротехнических изделий можно только в специальных магазинах, стены которых обшиты несгораемыми материалами. Магазин не должен иметь товарного соседства, стоять на расстоянии 50 метров от административных зданий. Есть еще несколько требований. Но это если дружить с логикой.

Что имеем в реальности? По информации инспекционного ведомства, сезон продажи пиротехники начался 1 ноября, уведомили рынки и местные органы власти 23 ноября. В итоге сотни предпринимателей, закупивших товар на сотни тысяч сомов, не знают, как быть… И так уже не первый год.