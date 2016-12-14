Инициативы Атая Садыбакасова: за и против

Простая инициатива сына экс-президента Розы Отунбаевой Атая Садыбакасова установить за свой счет на улицах указательные таблички широко обсуждается в СМИ и соцсетях.

Неравнодушный горожанин на нескольких перекрестках установил указатели с названием улиц на кыргызском и английском языках. В целом инициатива жителям столицы понравилась.

Реакция

- Инициатива хорошая, сейчас мало кто знает город, тем более что названия многих улиц поменялись. С другой стороны, если есть деньги, не лучше ли помочь пенсионерам, чем тратить их на такие аншлаги? - говорит житель Бишкека Александр Генин.

А вот жительница столицы Валентина Сенник считает инициативу активиста вполне оправданной: подобные указатели никому не мешают и очень удобны.

По мнению журналиста Аркадия Гладилова, указатели отсутствуют не только у нас.

- К примеру, в Казахстане можно проехать сотни километров и вдруг наткнуться на развилку дороги, а там вообще ничего не указано! Такая проблема существует и в России. Хорошо бы сначала сделать нормальную нумерацию на домах. При Союзе номера домов освещались, а сейчас попробуй ночью их разглядеть. Но в целом к инициативе отношусь позитивно, - сказал он.

Мелковато…

Нашлись и критики.

Так, по мнению молодого человека по имени Азамат, лучше подобные аншлаги крепить на углах зданий.

- Люди ведь привыкли смотреть на угол здания, где всегда был указан адрес, а здесь кто будет их разглядывать? Единственное, что поддерживаю, так это дублирование на английском, потому что туристам трудно прочитать буквы на кыргызском языке, - считает молодой человек.

Отрицательную точку зрения высказал и житель Бишкека по имени Алексей:

- Мелковато и незаметно. Кто на них будет смотреть? Нужно же все-таки соблюдать установленные стандарты, писать названия на синем или белом фоне, как уже принято в городе.

Как отнесутся к этой инициативе в мэрии, пока не известно. Ее пресс-служба в настоящее время готовит официальное сообщение по результатам «ночного партизанского монтажа» Атая Садыбакасова, как он сам выразился.

Напомним, это не первая инициатива сына экс-президента, когда он за свой счет старался улучшить жизнь бишкекчан. В его арсенале добрых дел и освещение на проспекте Молодой Гвардии, и установление шести фонарей у бюстов воинов-панфиловцев, и организация ярких велосипедных парковок в разных местах в центре города.

Некоторые его поступки мэрия расценила как вандализм. А что будет на этот раз? Ждем.