Новый год рядом. Как Бишкек готовится к празднику

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Через несколько недель мы встретим новый, 2017 год. Предпраздничная атмосфера ощущается уже практически повсюду.
Накануне в столице начали устанавливать главную елку страны. Корреспондент ИА «24.kg» проехал по городу, чтобы узнать, как Бишкек готовится к празднику.
Пока жители и гости города еще думают, во что нарядиться в новогоднюю ночь и что подать на стол, столичные торговые центры создают праздничное настроение.
Каждый готовится по-своему. Разнообразие елок впечатляет. Некоторые из них весьма оригинальны.
Но большинство все-таки отдает предпочтение классике.
Отдельные магазины даже предлагают повторить их предновогодний дизайн и тут же купить все составляющие для украшения искусственной лесной красавицы.
В одном из торговых центров к праздничному оформлению подошли креативно, и холл украсила девушка-елка.
Кстати, почитать о том, где купить елку и как правильно ее украсить, можно здесь.
А пока еще немного фото.
URL: http://_/reportazhi/41316/