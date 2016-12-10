RSS
facebookfacebookgoogale+
Старые лидеры новой оппозиции. В цитатах и действиях
Долги Кыргызстана: все дороги ведут в Китай
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 20:13
НОВОСТИ ДНЯ:
Репортажи
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Новый год рядом. Как Бишкек готовится к празднику

10/12/16 10:00, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Через несколько недель мы встретим новый, 2017 год. Предпраздничная атмосфера ощущается уже практически повсюду.

 

Накануне в столице начали устанавливать главную елку страны. Корреспондент ИА «24.kg» проехал по городу, чтобы узнать, как Бишкек готовится к празднику.

 

Пока жители и гости города еще думают, во что нарядиться в новогоднюю ночь и что подать на стол, столичные торговые центры создают праздничное настроение.

 

 

Каждый готовится по-своему. Разнообразие елок впечатляет. Некоторые из них весьма оригинальны.

 

 

Но большинство все-таки отдает предпочтение классике.

 

 

Отдельные магазины даже предлагают повторить их предновогодний дизайн и тут же купить все составляющие для украшения искусственной лесной красавицы.

 

 

В одном из торговых центров к праздничному оформлению подошли креативно, и холл украсила девушка-елка.

 

 

Кстати, почитать о том, где купить елку и как правильно ее украсить, можно здесь.

 

А пока еще немного фото.

 

 

 

 

URL: http://_/reportazhi/41316/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ