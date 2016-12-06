«Рисуют мальчики войну»

Купол парашюта - первое, что видишь в фойе Государственного национального русского театра драмы. Примерить на себя это удивительное устройство для спуска с неба разрешают всем. И это замечательно, ведь не многие могут похвастать тем, что имеют такой опыт. Подарили его авиаторы и детям, которые пришли сегодня на открытие выставки рисунков. Ребята с удовольствием фотографируются в снаряжении: теперь есть чем похвастать перед друзьями и одноклассниками.

«А если он не раскроется, что делать? А с какой высоты можно прыгать? А сколько раз вы летали?» - спрашивают они бесконечно. Летчик только улыбается и надевает амуницию. Пока одни мальчишки с любопытством наблюдали за ним, другие рассматривали модели самолетов.

«А я на таком летал», – вдруг сказал стоящий рядом мужчина, и по выправке в нем сразу можно было узнать военного. Дети тут же заинтересовались, где и когда. Ведь одно дело, когда о самолете читаешь в книге, и совсем другое, когда о своем боевом опыте рассказывает настоящий летчик.

В фойе театра собрались вместе пилоты нескольких поколений, старшие делились опытом с младшими, курсанты рассказывали о своих достижениях и мечтали, что когда-нибудь поднимут в небо, может, и не боевую машину, а гражданский самолет. Малыши смотрели на статных парней в красивой форме с восхищением: как знать, может, именно в тот момент у кого-то родилась мечта стать летчиком.

А потом ребят, которые собрались на открытие выставки конкурса детского рисунка «Крылья Победы-2016», пригласили в зал. Там их познакомили с историей военно-воздушных войск Кыргызстана, рассказали о героях, погибших в Великой Отечественной войне.

Конкурс, на который поступило около шестисот рисунков детей от пяти до 18 лет со всей страны, организован по инициативе поискового движения Кыргызстана «Наша Победа - Биздин Жениш», авиабазы ОДКБ «Кант», Генерального штаба ВС КР, Сил воздушной обороны КР, Военно-воздушной авиабазы «Фрунзе-1» в партнерстве с Минобразования и науки КР, РУМЦЭВ «Балажан». В состав жюри вошли художники, искусствоведы, летчики.

Победителей определили в трех возрастных категориях. Почти все участники получили поощрительные призы и грамоты.