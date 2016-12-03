Каракольский зоопарк. История со счастливым концом

Каракольский зоопарк – единственный в стране. На прошлой неделе о нем говорили часто. Все из-за того, что Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ) перестало выделять деньги на корм животным. В ведомстве посчитали, что руководство зоопарка не отчиталось о потраченных финансах. Так кому же пошли эти деньги?

Из-за разбирательства директор зоопарка Салтанат Сеитова была вынуждена закрыть его на санитарные дни. Однако журналиста ИА «24.kg все же пустили. Мы побывали там ровно неделю назад, в самый разгар разборок.

Каракол весь в снегу. Настоящая зима. Сотрудников зоопарка нет на местах. Поэтому путешествовать по территории пришлось самостоятельно. Честно говоря, подумала, что они разошлись по домам.

«Ну что вы! Наши ребята не могут уйти. Там же животные! Сегодня идет снег, надо расчистить дорожки. Они сейчас этим и занимаются, поэтому и не могут уделить вам время», - объясняет Салтанат Сеитова.

С 1987 года зоопарк финансировался мэрией Каракола. Но после развала Советского Союза ситуация резко ухудшилась. Не было денег на самое необходимое. В 2002 году существенную помощь оказало объединение охраны окружающей среды NABU из Германии. В последнее время зоопарк финансировался из трех источников: золотодобывающей корпорации «Кумтор», Союза охраны природы Германии NABU и Госагентства по охране окружающей среды и лесному хозяйству КР.

Однако весной ГАООСиЛХ подало в суд на «Кумтор» за нарушение экологических норм. Счета компании были арестованы, и финансирование прекратилось. Тогда же ведомство и само отказалось давать деньги на корм животным. Остались только поступления от NABU. Но эти средства выделяются на корм краснокнижных животных. А их в зоопарке только семь видов из 35 представленных.

Снега и впрямь много – по щиколотку. И продолжает сыпать. Несмотря на это, прохожу дальше. В голове прочно засели цитаты из релиза ГАООСиЛХ о том, что директор не смогла отчитаться по потраченным на корм деньгам. Действительно ли все так плохо и животных не кормят?

Увидев первых питомцев, понимаю, что экологи, мягко говоря, лукавят. Корм у животных есть. Да и выглядят они отнюдь не изможденными – упитанные, шерсть лоснится. Видно, что и людей звери зоопарка совсем не боятся. Любопытные косули подходят поближе, чтобы посмотреть на нового посетителя: вдруг чем-то угостит?

В зоопарке Каракола я впервые. Поэтому интересно все. Пока брожу по ухоженным и заснеженным аллейкам и любуюсь на животных, хорошую весть сообщает и Салтанат Сеитова. Чиновники из Госагентства охраны окружающей среды накануне нашего визита приезжали в зоопарк.

«Они посмотрели, как мы ухаживаем за своими питомцами, чем кормим. Убедились, что лишних расходов нет, что мы действительно тратим выделяемые ими деньги на закупку еды для животных. Вроде, удалось договориться. Они поняли, что претензии беспочвенны. Обещали в ближайшее время решить вопрос с финансированием», - радостно рассказывает директор зоопарка.

Конечно, возобновление финансирования от ГАООСиЛХ всех проблем зоопарке не решит. Ведь поступлений от «Кумтора» все еще нет. Но в любом случае как минимум до конца года животные будут обеспечены нужными кормами и витаминами. Радует и то, что все стороны конфликта сели за стол переговоров и смогли договориться. Это внушает надежду, что и по остальным острым вопросам удастся найти решение.