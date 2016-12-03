Баскетбольный турнир. В память об учителе

Николай Арзамасцев – культовая фигура для отечественного баскетбола. Много лет он отдал любимому виду спорта, воспитав массу классных игроков. Пять лет назад Николая Михайловича не стало. Но благодарные ученики его не забывают. Накануне в Бишкеке прошел IV ежегодный турнир его памяти.

Баталии развернулись в спортзале КРСУ. Ремонт там сделан хороший, но тесно: зрителям то и дело приходилось уклоняться от летящего в их сторону мяча. Главное – тепло, чем нынче могут похвастать не все спортзалы столицы.

«Наши состязания набирают популярность, многие хотят тут выступить. Ведь турниров среди вузовских команд в столице очень мало. В этот раз играют четыре команды, в планах расширить состав участников», - говорит организатор турнира, завкафедрой физвоспитания и спорта КРСУ, сын Николая Арзамасцева - Михаил.

Он отметил, что его отец всю жизнь работал со студенческими командами. Почти 45 лет трудился в политехе, последние годы – в КРСУ. В 1964-м в 27 лет возглавил сборную Киргизской ССР. Был тренером команды «Политехник», достойно выступавшей в первой лиге (класс «А») и выигравшей союзную Политехниаду. В 1974-м стал заслуженным тренером республики. Воспитал 29 мастеров спорта СССР, одного мастера спорта международного класса.

За победу боролись баскетболисты из КГЮА, КНУ, КРСУ и КЭУ. Хоть и студенты, но их уровень неплох. Многие с опытом выступления в чемпионате КР.

Команды сыграли по круговой системе. КРСУ и КНУ два первых поединка выиграли и в третьем туре в очной встрече должны были разыграть «золото». Но перед этим КГЮА и КЭУ сразились за «бронзу».

Игроки КГЮА ушли в отрыв и большую часть матча владели преимуществом. Был момент, когда ребята из КЭУ сократили отставание до минимума, но на большее сил у них не хватило. Итоговый счет – 76:62 в пользу КГЮА.

В перерыве удалось побеседовать с игроками команды КНУ Рашидом Гашигулиным и Бейшеном Боконбаевым. Они поведали, что участвуют в этих состязаниях третий год. «Замечательный турнир в память о прекрасном человеке и тренере, воспитавшем немало выдающихся баскетболистов», - отметили спортсмены.

- Чего хотите добиться, занимаясь баскетболом?

- Для меня это хобби. Отдыхаю, когда играю, - сказал Рашид Гашигулин.

- А для меня - любовь! - признался Бейшен Боконбаев. – На профессиональный уровень выходить, конечно, не будем.

- Спортсменов в нашей стране не поддерживают, поэтому и стимула нет, - добавил Рашид Гашигулин.

Увы, напряженной борьбы в заключительном матче не было. Команда КНУ старалась, делала много бросков, но грешила неточностями. Явным лидером в ее составе выглядел Рашид Гашигулин. Раз за разом он брал игру на себя, порой без особых преград добегал от одного края площадки до другого и поражал корзину. Но один, как известно, в поле не воин.

Баскетболисты КРСУ играли увереннее и хладнокровнее, точнее реализовывали броски, особенно с дальней дистанции. Одним из самых активных и техничных был Темирлан Тагайбаев – ни много, ни мало – чемпион мира! Правда, не по баскетболу, а по боевым искусствам. Вот такой универсал.

Итог – 70:50 в пользу КРСУ.

На закрытие турнира прибыли воспитанники Арзамасцева - ветераны кыргызского баскетбола Кубанычбек Исабеков и братья Андрей и Владимир Путиловы.

«Арзамасцев учил нас играть, побеждать и проигрывать, мы при нем стали мастерами спорта Советского Союза, - сказал ИА «24.kg» Андрей Путилов. – Это наш учитель и очень близкий человек, которому мы в жизни многим обязаны. Через спорт мы пришли в работу и стали специалистами».

«Это вдумчивый, абсолютно прогнозируемый тренер, педагог и психолог. У командных видов спорта специфика сложная. Объединить в коллективе людей разных возрастов, интересов, интеллектуального развития, но одинаково любящих баскетбол, и создать команду – большой, многолетний труд. Николай Михайлович с ним успешно справлялся. Если бы не было таких людей, как он, Кубат Карабеков, Николай Звенчуков, Марк Коган, то кыргызского баскетбола вообще бы не существовало, - отметил Владимир Путилов. - К сожалению, сегодня ситуация с нашим баскетболом сложная. Но поправимая».