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Водитель, не гони! В Бишкеке почтили память жертв ДТП
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Водитель, не гони! В Бишкеке почтили память жертв ДТП

18/11/16 08:41, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Каждое третье воскресенье ноября отмечается День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Для Кыргызстана он особенно актуален: ежегодно на дорогах республики погибают сотни людей, тысячи получают увечья. Почтить память жертв собрались сегодня утром на площади Победы.

 

 

Организаторы акции приводят тревожную статистику:

 

  • На автодорогах КР погибает в 16 раз больше людей, чем в Великобритании.
  • Каждый день под колесами автомашин гибнет целая семья. Каждое седьмое ДТП происходит со смертельным исходом.
  • В течение жизни каждый седьмой житель Кыргызстана получит травму в ДТП, погибнет каждый 66-й. 

По словам директора общественного объединения «Дорожная безопасность» Чинары Касмамбетовой, подобную акцию они проводят уже четвертый год подряд:

 

- В 2016-м нас поддержали Министерство здравоохранения и Главное управление патрульной милиции. С утра мы навестили маленьких пациентов Городской детской больницы, получивших травмы (переломы конечностей, сотрясение головного мозга) в ДТП. Ребят было немного, потому что большинство получают лечение амбулаторно.

 

- Смертность и травматизм в результате автоаварий в республике очень высокие, поэтому мы хотим донести эту проблему до населения. Мы не должны спокойно относиться к ней, как раньше, - добавила Чинара Касмамбетова.

 

 

По ее словам, в 2015 году в КР на дорогах погибли 1060 человек, в том числе 96 детей. Столько же они изготовили листовок, которые разложили у Вечного огня.

 

  • По данным заместителя начальника ГУПМ МВД КР Иманалы Саркулова, за 10 месяцев в республике совершено 1 тысяча 381 ДТП с участием детей, в результате которых погибли 112 и получили различные увечья 1549 детей. 

- Проведенный анализ показал: в 59 процентах ДТП, в которых погибли дети, несовершеннолетние были в качестве пешеходов. В основном вина, конечно, лежит на взрослых. Пешеходов нужно пропускать. Порой родители-водители сами нарушают правила безопасности, сажая детей на переднее сиденье или без детских удерживающих кресел. В результате мы получаем такую печальную статистику, - констатировал он, подчеркнув, что основная их цель – предупреждение аварий.

 

 

На вопрос, как это сделать, Иманалы Саркулов ответил:

 

- В первую очередь нужно повышать сознательность людей. Больше акцентируем внимание на профилактике, начиная с детских садов и школ. А вообще воспитание должно начинаться с семьи, дома, родители должны быть заинтересованы в том, чтобы их дети не попадали в такие ситуации.

 

Мы широко используем возможности наших друзей – юных инспекторов движения. Дети лучше понимают детей. В этом плане, я думаю, мы достигнем положительных результатов по снижению смертности подростков на дорогах.

 

URL: http://_/reportazhi/40092/

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