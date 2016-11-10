В Бишкеке зажгли атом

Сегодня в Бишкеке состоялось открытие композиции «Планетарная модель атома», расположенной на проспекте Чуй у Академии наук.

Как сообщало ИА «24.kg», старую модель атома в свое время разобрала мэрия.

Современная конструкция архитектурной композиции «Планетарная модель атома» изготовлена по личной инициативе ректора, преподавателей и студентов Кыргызской государственной юридической академии, а реализация проекта стала возможной при поддержке спонсоров и мэрии Бишкека.