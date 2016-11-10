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В Бишкеке зажгли атом
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В Бишкеке зажгли атом

10/11/16 18:00, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Сегодня в Бишкеке состоялось открытие композиции «Планетарная модель атома», расположенной на проспекте Чуй у Академии наук.

 

Бишкекская модель атома: как было и как стало

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Как сообщало ИА «24.kg», старую модель атома в свое время разобрала мэрия. 

 

Современная конструкция архитектурной композиции «Планетарная модель атома» изготовлена по личной инициативе ректора, преподавателей и студентов Кыргызской государственной юридической академии, а реализация проекта стала возможной при поддержке спонсоров и мэрии Бишкека.

 

 

 

 

URL: http://_/reportazhi/39675/

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