В Бишкеке зацвел «Одуванчик»

В Бишкеке состоялось открытие скульптурной композиции «Символ доброты - Одуванчик» скульптора Григория Потоцкого.

Первый «Одуванчик» появился 20 октября 2007 года в Таллине. Идея памятника в том, что каждая тычинка одуванчика — это раскрытая в приветствии ладошка, на которой нарисован глаз как символ открытого сердца.

«Кыргызстан остается настоящим другом России, может быть единственным, в той полной мере, как во времена СССР. Я был поражен, насколько здесь сохранилось все самое лучшее и самое доброе, что было в то время, когда мы были вместе. Последние события были тяжелыми, и они ударили по нам, по нашим странам, и мы должны переоценить, как жить дальше и какое строить будущее», - сказал на открытии скульптуры Григорий Потоцкий.

«Доброта не ведает границ. А граница разделяет людей, делает их враждебными, способствует непониманию. Каждый человек живет настолько хорошо, насколько он добрый, и он не рождается таким, это вопрос воспитания и его свободного выбора», - сказал он.

Как пояснили организаторы, мероприятие посвящено укреплению дружбы и взаимопонимания между братскими народами России и Кыргызстана и 25-летию независимости Кыргызской Республики.

Где живут «Одуванчики»? В городах Николаеве (2008), Юрмале (2008), Вал-де-Зере (Франция), Гуанчжоу (2009), Москве (2010), Женеве (2010), Родосе (2011) и других.

Справка ИА «24.kg». Григорий Потоцкий - основатель Международной академии доброты, которая занимается благотворительной программой по укреплению имиджа России за рубежом. Ранее Григорий Потоцкий рассказывал, что много лет назад с актрисой Натальей Андрейченко, путешественником Федором Конюховым, духовным лидером всех монголов мира Богдогегеном IX, японским писателем и переводчиком Накамото, президентом Американской ассоциации тхэквандо Джуном Ри - бывшим личным тренером шести президентов США, решили создать Международную академию доброты. Позже к ним присоединились Пьер Карден, Пьер Ришар, Жерар Депардье, Паоло Коэльо.

С 1971 по 2012 год Потоцкий провел более 200 персональных и международных выставок в России, Германии, Швеции, Франции, США, Канаде, Швейцарии. Он установил более 70 разных памятников по всему миру.