Почтили память дивизии, о которой забыли потомки

Сегодня в Бишкеке перед памятником генералу Панфилову в одноименном парке прошел митинг-реквием. Десяток пожилых людей, солдаты, дети, из официальных лиц – уполномоченный по правам человека и верная своим убеждениям коммунист Клара Ажибекова.

Люди эти пришли почтить память вовсе не героев-панфиловцев, совершенно другой дивизии, о которой мало кто знает, - 385-й Кричевской мотострелковой.

В такой же осенний день 75 лет назад во Фрунзе, в здании по адресу Тыныстанова, 120, был создан штаб, где формировалось это воинское соединение. Сегодня в этом здании располагается институт омбудсмена.

Основной ее костяк состоял из рабочих и колхозников всех среднеазиатских республики страны, но больше всего бойцов было из КиргССР.

- Мы собрались почтить память наших отцов, дедов, которые 4 ноября 1941 года в составе 385-й стрелковой дивизии отправились на фронт, - сказал акыйкатчи Кубат Оторбаев.

Один из присутствующих – сын ефрейтора забытой дивизии Александр Фоменко.

- Когда я начал интересоваться, где служил отец, выяснилось, что про дивизию у нас никто не знает. Много говорят про Панфиловскую, но она формировалась в Казахстане, а про нашу забыли, - говорит Александр Севастьянович.

По его словам, из дивизии вышло 16 Героев Советского Союза, первый освобожденный ею населенный пункт – это город Кричевск в Белоруссии. Позже в честь этого события соединению присвоили это название.

Дивизия прошла славный боевой путь. Участвовала в битве за Москву, в Смоленской, Могилевской, Белорусской, Восточно-Прусской и Восточно-Померанской, а также в Берлинской наступательной операциях.

- В сорок пятом году Москва салютовала нашей дивизии, а мы про нее забыли, даже в нашем Министерстве обороны не знают про нее, – с грустью говорит сын одного из героев воинского формирования.

После митинга участники прошли на Старую площадь, а затем возложили цветы к памятной доске, установленной на доме по улице Тыныстанова, 120.

Хоть доску установили…