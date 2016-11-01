Как Кыргызстан и США вместе сокола спасали

В минувшую субботу на окраине Бишкека сотрудники Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства, сотрудник Академии наук КР и журналисты наблюдали, как на свободу выпустили сокола – героя почти детективной истории.

Письмо из США

А началось все две недели назад, когда ученому Аскару Давлетбакову пришло письмо от его американских коллег. Они просили отыскать сокола-балобана, который во время перелета «застрял» в Кыргызстане.

Заокеанские коллеги даже отправили сделанный из космоса фотоснимок местности. Там были отмечены Кыргызстан, Таласская область, село Кок-Сай и даже дом, в котором находилась птица.

Наш ученый обратился к местным властям, представителям Департамента рационального использования природных ресурсов с просьбой помочь найти ценное пернатое.

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Представители Кок-Сайского айыл окмоту вместе с милицией обошли буквально каждый дом. Безрезультатно. Ученый настаивал на повторном обходе села. Сигнал от датчика, привязанного к птице, четко показывал одно и то же место.

Во второй раз удача улыбнулась «поисковикам». В двухстах метрах от дома, на который указывал датчик, на дереве, запутанный в веревки, сидел сокол.

«Птицу поймал местный житель. Но когда приходили с проверкой, видимо, испугался и тихо отпустил ее», - полагает ученый.

На свободу с чистой совестью

Найденыша больше недели содержала и кормила сотрудник местного представительства департамента Айнура Алиева, затем привезла его в Бишкек, чтобы по просьбе американских ученых после оформления всех необходимых документов… отпустить на свободу.

На чипе внутри датчика была записана информация о пути, который проделал сокол. Свой путь он начал 20 июня в Республике Тыва (Россия), побывал в Монголии, Китае, Казахстане, преодолев в общей сложности 4 тысячи километров. А вот в Кыргызстане его, увы, поймали местные жители.

SOS!

Как рассказал сотрудник Академии наук, после этого случая международный центр по изучению хищных птиц выразил желание сотрудничать с Кыргызстаном в сфере защиты пернатых.

«Есть Боннская конвенция по сохранению мигрирующих видов животных, мы подписали ее и должны выполнять свои обязательства. К примеру, коллеги нам сообщают, что такая-то птица пересекла границу КР, после чего мы должны принять меры по ее охране. Но у нас, как всегда, на эти операции нет денег», - говорит ученый.

По его словам, незаконный отлов хищных птиц приобрел серьезные масштабы.

«Были случаи, когда браконьеры в год ловили до 120 птиц. Скандал был, когда пернатых обнаружили и на российской военной базе», - говорит он.

Как отметил орнитолог, отлов соколов серьезно сократил их численность.

«В 50-60 годы большая популяция гнездилась в нескольких местах - на Иссык–Куле, в Нарынской, Чуйской области. Сейчас же большая редкость найти их гнезда, а в 90-е во время исследования я нашел всего 10-15 гнезд в Иссык-Кульской области», - сообщил Аскар Давлетбаков.

Питомники не панацея

Чтобы сохранить хищных птиц, ученый предлагает в качестве одной из мер открыть специальные питомники по их разведению.

«В Казахстане, Узбекистане уже есть подобный опыт. Выращенных в питомниках пернатых продают любителям соколиной охоты», - говорит он.

Однако, считает ученый, питомники не панацея, потому как все равно находятся браконьеры, которые хотят отлавливать именно диких птиц.

Уважаемый?

В Кыргызстане к одному из символов государственной атрибутики пока отношение неподобающее. Нет настоящей защиты даже на законодательном уровне.

Один из последних примеров: в отношении иностранных граждан, которые пытались незаконно вывести четырех шахинов (отряд соколиных), Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства подаст иск на 70 тысяч сомов за каждую птицу. Оштрафовать на большую сумму не позволяет закон. К тому же бедные птицы уже вторую неделю томятся в обычной холодной комнате. По информации природоохранного ведомства, ГКНБ не разрешает выпустить их на волю. Идет следствие, а птицы – улика. И никакого вам трепетного отношения.