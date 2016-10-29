Боги местного значения

Как оказалось, свой профессиональный праздник есть и у чиновников самого первого звена, максимально приближенного к народу, - местного самоуправления. Его отмечают 30 октября. В канун даты журналист ИА «24.kg» провел целый рабочий день в муниципальном территориальном управлении №7 Бишкека и ознакомился с его буднями.

Налоги, гнилые деревья, заветная справка…

Полдевятого утра. Начальник МТУ Чынгыз Турсалиев только приехал на работу и сразу же поспешил в районную администрацию. Вызывает аким.

Пока ожидал его, выяснил у сотрудницы, почему ее накануне забрали в милицию.

- Я испугалась, когда неожиданно двое в штатском, представившись сотрудниками милиции, забрали меня в ГУВД. Там меня расспросили, почему я звоню предпринимателям и интересуюсь, заплатили ли они земельный налог. Я им рассказала все как есть, и меня отпустили, - сообщила специалист.

Оказалось, акимиат поручил МТУ посодействовать Управлению муниципального имущества и налоговой службы по сбору налога с предпринимателей. Вот сотрудники МТУ и звонили бизнесменам и просили выплатить государству положенное, чтобы спать спокойно.

Вообще, работа у работников МТУ нескучная. У одной сотрудницы, ни много ни мало, вообще требовали выяснить, почему не платит налог на недвижимость Алексей Ширшов(!), прописанный по улице Каралаева (беглый соратник Максима Бакиева. - Прим. ИА «24»).

…Но отступления в сторону. Приехал начальник и дал каждому индивидуальное задание.

«Куратору» 11-го микрорайона строго наказали следить за ходом строительства асфальтированной дороги внутри микрорайона. (Еще бы не следить, такое раз в 25 лет происходит!)

Идем по микрорайону. По пути сотрудница показывает тополя - с виду высокие, стройные деревья. Оказалось, аварийные.

- Их придется спилить, ночью ветер даже повалил один ствол, - рассказала специалист.

- За чем же дело стало? - интересуюсь я.

- Это работа «Зеленстроя». В августе писали, в сентябре писали, до сих пор не приезжают, - объясняет она ситуацию.

На территории МТУ 52 аварийных дерева.

Меж тем подходим к новому асфальтовому полотну между высотками 11-го микрорайона.

Дорога, не знавшая ремонт четверть века, стала аккуратной и ровной, даже пешеходную дорожку предусмотрели.

Возвращаемся в офис.

К главе МТУ пришли две посетительницы.

- Хотели продать квартиру, нотариус попросил приложить и справку о приватизации жилья. Куда только ни ходили, все отсылают к вам! - обратилась она к Чынгызу Турсалиеву.

Судя по ответу чиновника, такая мелочь, как справка о приватизации жилья, оказалось почти не решаемой проблемой.

Как выяснилось, ее должно выдать домоуправление. Но, по словам женщины, контора постоянно закрыта, на телефонные звонки не отвечают.

Начальник МТУ посоветовал написать заявление в милицию. Увы, другого пути, как найти хоть одного сотрудника домоуправления и получить справку, не оказалось.

Как удалось узнать позже, справку посетительница так и не получила. Вопрос, быть или не быть домоуправлению, рассматривают в суде, и пока тот не вынесет решение, о справке можно и не мечтать.

Зоофашисты…

Таким словом обозвали сотрудников МТУ некоторые жители микрорайонов. Оказывается, граждане обратились к местной власти с просьбой принять меры в отношении бездомных кошек, число которых не только создает угрозу эпизоотической ситуации, но и портит жизнь местной детворе. Пушистые друзья человека песочницы используют как уборную. Отсюда и жалобы мам на безобразия животных. МТУ сигнал приняли, обратились к «Тазалыку», чтобы те навели «тазалык» в районе. За это их обвинили в «фашизме».

…и герои боевика

Вообще сотрудникам МТУ не привыкать к ситуациям, когда они оказываются крайними. Вот яркий пример.

Примерно полгода назад по заявке рано утром приехал «собаколов» и начал отстрел животных. Не успел он перезарядить ружье, как к нему подъехал черный джип, из которого выскочили несколько крепких парней. Словно в боевике, они заломили ему назад руку и насильно усадили в машину. К счастью, привезли его не на пустырь за городом, а в РОВД. Уже там выяснилось, что когда мужчина начал стрелять, в это же время из дома выходил один высокопоставленный гражданин, и его охранники решили, что это покушение на шефа. Вот и приняли меры по его защите.

Построим в любую погоду

Рассказав эту историю, начальник МТУ спешит на мост через речку Аламедин. Несмотря на холод, возле автомобильного моста в 12-м микрорайоне экскаватор копает траншею для трубы.

- Вдоль сада Института биологии идет дорога, которой пользуются местные жители. Но из-за плохой ирригации сада вода постоянно вытекает на пешеходную зону, образуются лужи, школьники вынуждены ходить по ним, вот и решили проложить трубу под дорогой, чтобы лишняя вода уходила в реку, - рассказал Чынгыз Турсалиев.

Впрочем, сделать работу самим сотрудникам МТУ не под силу. Они могут выступить лишь в роли организаторов. Технику попросили у Горводхоза, трубы вместе с погрузочной техникой обещал директор близлежащего предприятия.

Пока беседовали, сломался экскаватор. Турсалиев звонит в «Зеленстрой» и просит прислать сварщика. Муниципальное предприятие не подчиняется МТУ, но идут навстречу, и через час приезжает «муравей», которым управляет мужичок в оранжевой спецовке.

- Мы организационная структура, ни материальных ресурсов, ни бюджета у нас нет, и как будут исполняться поручения вышестоящих органов, зависит от профессионализма рядовых сотрудников, - говорит глава муниципального управления.

Несмотря на пронизывающий холод, начальник не отходит от тракториста и сварщика. Словно маленьким детям, он на пальцах объясняет, что именно нужно сделать.

Звонок из офиса: пришел посетитель по поводу строительства теннисного корта. Надо в контору. Оставляет своего заместителя, объясняет, что делать. Смекалистый помощник обнаруживает стоящий рядом заброшенный рекламный щит, металл которого можно использовать в качестве решетки для водопроводной трубы.

Бери мочало и начинай сначала

В конторе сотрудница докладывает, что детский приют на территории МТУ просит дров.

- Как? Мы ведь только недавно завезли туда три КамАЗа дров? - искренне удивляется начальник, но все-таки дает поручение сотрудникам организовать сбор топлива.

Он посетовал, что детей в приюте не приучают к труду.

- Они хотят не просто дрова, а чтобы те были подготовленными для топки. Неужели нельзя старшеклассников попросить нарубить их, ведь дети должны не просто учиться, играть, есть и спать, но и уметь делать что-то своими руками, - говорит чиновник.

А вот и посетитель, который хочет построить крытый теннисный корт.

Подробно обсуждают детали будущего спортивного сооружения. Как позже пояснил Чынгыз Турсалиев, с таким же предложением к нему еще в 2005 году обратились молодые люди. Он подготовил все документы на своем уровне и отправил в мэрию. Однако «громоздкая бюрократическая машина» свела старания спортсменов на нет.

В этом году очередная попытка.

Как идея ушла «в отставку»

Один из сотрудников обзванивает домкомов, чтобы те дали информацию о наличии бездомных собак и кошек.

- Для чего это нужно? - интересуюсь у начальника.

- На планерке по эпизоотической обстановке сообщили, что за 9 месяцев 2016-го 2 тысячи 193 человека были покусаны собаками и кошками, из них 740 – дети. Поэтому собираем данные и передаем «Тазалыку», - говорит Чынгыз Турсалиев.

На вопрос, что стало с идеей приюта для бездомных животных, который инициировал один из бывших вице-мэров, глава МТУ ответил, что эта идея «ушла в отставку вместе с вице-мэром».

Тем временем трудовой день клонится к концу.

Проведенный в муниципальном территориальном управлении №7, он наглядно показал, что у чиновников низшего звена очень широкий спектр работы.

Они занимаются и укладкой мостика через арык, чтобы люди могли пройти до мусорного контейнера, и организуют возведение спортивных и иных сооружений, следят за чистотой, собирают разную статистическую информацию, помогают налоговикам взимать налоги, косят весной траву, поливают деревья, строят детские площадки, помогают ловить бездомных собак, за что «получают по шее» от жителей, организуют праздники для пожилых граждан и инвалидов, участвуют в подготовке ко всем выборам в органы власти. В случае ЧС, например, во время революций, организуют дружинников для охраны общественного порядка, а на государственных торжествах даже исполняют роль зрителей…