«Великий круг» Союзбека Салиева

Союзбека Салиева, который вместе со своим единомышленником Йонасом Жукнусом на одномоторном самолете обогнул экватор, сегодня в аэропорту «Манас-2» встречали не менее торжественно, чем в свое время первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

Чтобы придать событию больше торжественности, Союзбек Салиев, едва сойдя с самолета, первым делом поднял флаг Кыргызстана, с которым он пролетел более 46 тысяч километров.

Несмотря на долгий перелет и усталость, отечественный пилигрим дал небольшую пресс-конференцию.

- Родной дом – единственное место, куда хочется возвращаться всегда, - ответил он на вопрос ИА «24.kg», нашел ли он место, куда хочется вернуться еще раз.

Союзбек Салиев рассказал, что самой большой преградой на его пути стал 4,5-балльный тайфун, обрушившийся на Филиппины.

- Тайфун снес половину крыши ангара, а его обломки упали буквально в 40 сантиметрах от нашего самолета. Нам крупно повезло, - вспомнил он один из опаснейших моментов своего путешествия.

Увидел он и места, которые заставили его глубоко задуматься об экологии родной страны.

- Мы видели острова, жители которых в свое время хотели разбогатеть за счет добычи руды, но в итоге нанесли столь значительный урон природе, что теперь тратят огромные средства на ее восстановление. Мы должны сохранить то, что у нас есть, нашу красивую природу, - рассказал Союзбек Салиев.

Он отметил, что путешествие серьезно повлияло на его мировоззрение.

- Мы видели страны, где очень хорошие природные условия, но из-за отсутствия единства в народе там живут плохо. И, наоборот, видели, как трудолюбивые люди превратили скудные земли в настоящий оазис, - рассказал он.

Были на его пути и курьезные случаи.

- Нам Кудайберген Базарбаев дал в дорогу варенье из баткенского урюка, но в Чили его отобрали пограничники. Пришлось перейти на печенье, - поведал он о том, как они лишились сладкого.

На вопрос, что он сделает первым делом, придя домой, Союзбек Салиев ответил, что отведает бешбармак, по которому очень соскучился.

Летчик поблагодарил всех, кто помог ему совершить кругосветный перелет под названием «Великий круг», начиная с механиков, которые здесь ремонтировали летательный аппарат, до журналистов, постоянно освещавших перелет.

- Надо верить и никогда не сдаваться, если хочешь исполнить свою мечту, - сказал он на прощание.