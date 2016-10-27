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Сгоревший «Таатан»

27/10/16 07:39, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Вчера в Бишкеке на складах торгового комплекса «Таатан», расположенного по улице Целиноградской, 26, произошел пожар. Сообщалось, что огонь охватил площадь в 350 квадратных метров. Причиной возгорания послужила ошибка при монтаже электропроводки. 

 

 

Сумма причиненного ущерба пока неизвестна.

 

По словам сотрудников правоохранительных органов, находящихся на месте пожара, хозяйка склада пребывает в шоковом состоянии.

 

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URL: http://_/reportazhi/38973/

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