Кленовая аллея как память о погибших в пожаре

В Бишкеке сегодня появилась кленовая аллея в память о погибших в Москве при пожаре кыргызстанках.

Возгорание, напомним, произошло 27 августа на складе ООО «Печатный экспресс» на Алтуфьевском шоссе в Москве. Оно унесло жизни 14 граждан Кыргызстана и троих россиян. Все наши – девушки. Были молоды и красивы, самой старшей из них было всего 45 лет, а самой младшей в сентябре исполнилось бы 18. Одна погибшая ждала ребенка…

Неравнодушные соотечественники решили увековечить их память, написали руководству города письмо с предложением высадить деревья, собрали под ним подписи.

- Это будет аллея девушек, аллея памяти о женской трагедии, о нереализованной любви. Напоминанием о красоте и хрупкости мира. Туда можно будет прийти и подумать. Это будет память. Не один или три дня траура. А постоянное напоминание о том, как хрупка и бесценна жизнь и как легко ее потерять, - аргументировала свою инициативу автор идеи Нурия Чойбаева.

Чиновники предложение поддержали. Для аллеи выбрали сквер на пересечении улиц Бакаева и Айни.

Гражданские активисты взяли на себя расходы по изготовлению и установке памятника, пригласили и оплатили транспортные расходы родных погибших.

- Хотелось показать, что нам не все равно, хотелось уйти от политики, проявить гражданскую позицию. Мы обзвонили родных всех 14 погибших кыргызстанок, смогли приехать представители 11 семей из Оша, Джалал-Абада, Иссык-Куля и Чуйской области. Приехали с детьми и внуками, - сказала представитель ОО «Поколение BEST!» Нуриля Чекирова.

Турсункуль Маматкасымова приехала из Каракола.

- Дочери Индире было 39 лет, дома остались три сына. Старший учится в финансовом техникуме на третьем курсе, средний – в 4-м классе, а самому младшему 6 лет. Она пять лет работала в России, отец детей тоже трудился в России, на стройке, а я присматривала за детьми, - расплакалась женщина.

Память погибших почтили минутой молчания. Словно сама природа скорбела по нашим девушкам: задул сильный ветер и пошел снег.

- Этот сквер в скором времени будет называться «Балалык». До нового года здесь будут установлены скамейки, освещение, урны. Специально две скамейки поставят по бокам от памятника, чтобы люди могли приходить, читать молитвы. Вокруг памятника планируем также установить ограждение в виде цепей, - отметила Нуриля Чекирова.