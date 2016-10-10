Город и холод: когда от ТЭЦ Бишкека ждать тепла

С первым похолоданием самый главный вопрос, который интересует бишкекчан, когда дадут отопление. Ждать осталось недолго. Потому журналисты отправились на ТЭЦ, чтобы выяснить, готова ли она к отопительному сезону.

Уголь везут по графику

На складе ТЭЦ хранится 278 тысяч тонн угля. Из них 85 тысяч - казахский «шубаркуль» и 193 тысячи - местный кара-кечинский уголь. Это лишь пятая часть необходимого для успешного прохождения отопительного сезона. До 12 октября состоится конкурс на закупку угля марки ДСШ с месторождения Таш-Кумыр.

На отопительный сезон ТЭЦ Бишкека требуется 1 миллион 150 тысяч тонн угля.

На сегодня по заключенным договорам поставлено по 83 тысячи тонн казахского и местного угля. Его привозят на ТЭЦ по графику. Поставки продолжатся до конца марта 2017-го. Вместимость угольного склада теплоэлектроцентрали - 350 тысяч тонн, поэтому весь нужный объем сразу завезти невозможно.

Также на ТЭЦ есть стратегический запас - 5 тысяч тонн мазута. Он используется только в случае аварийного отключения газа.

Когда будет тепло?

Вопрос, конечно, больше к мэрии Бишкека и Бишкектеплосети, но директор ТЭЦ напоминает: если среднесуточная температура в течение пяти дней не превышает +8 градусов, то выходит распоряжение мэрии о начале отопительного сезона.

К концу недели или в начале следующей представители мэрии, Бишкектеплосети, столичной ТЭЦ и Кыргызгидромета обсудят, когда же дать тепло. Главную скрипку здесь играют синоптики. Именно от их прогноза зависят дальнейшие действия властей и тепловиков.

Новые труба и оборудование

Тем временем работа на ТЭЦ кипит. В самом разгаре процесс модернизации теплоэлектроцентрали. Первый этап (вынос сетей, зданий и оборудования из зоны модернизации) завершен. Выполнен и второй этап – демонтаж старого оборудования.

Сейчас специалисты китайской TBEA и ТЭЦ заняты строительством и монтажом нового оборудования.

Руководитель группы управления модернизацией Чилдебек Айталиев отмечает, что третий этап работ выполнен на 65 процентов. На сегодня строительство опережает график на две недели. «Оно почти закончено, идет монтаж оборудования. По графику ввод первого блока ожидается 15 июня 2017 года, второго – 15 августа», - отметил он.

Модернизация ТЭЦ завершится совсем скоро. Тогда же мы узнаем, справилась ли TBEA с поставленными задачами:

Полный переход на местный уголь и отказ от импортного топлива.

Увеличение производительности ТЭЦ на 125 мегаватт.

Обновление оборудования ТЭЦ.

Правительство заключило соглашение с китайской компанией ТВЕА без тендера, несмотря на то, что она прежде не строила ТЭЦ. А все потому, что именно эту компанию рекомендовали власти КНР, выделившие на новое оборудование $386 миллионов. Это льготный кредит, по которому нам предстоит рассчитываться до 2034 года. Совсем скоро мы узнаем, стоила ли овчинка выделки.