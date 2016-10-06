Дети хотят бороться с нищетой, продвигать инновации и быть здоровыми

Сегодня в столичной школе №69 Министерство образования и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в КР провели «Самый большой урок в мире». Проводится он во всех уголках планеты второй год подряд, чтобы познакомить подростков с Целями устойчивого развития (ЦУР).

Всего целей 17. В их числе ликвидация нищеты, борьба с голодом, охрана здоровья, обеспечение гендерного равноправия, борьба с изменением климата, стимулирование экономического роста, обеспечение качественного образования для детей всей планеты и другие. Детям рассказывают о стоящих перед человечеством проблемах доступным языком, в виде мультфильма, а потом предлагают самим решить, какой они могут внести вклад в их решение уже сегодня, будучи школьниками.

Чтобы быть здоровым, надо:

- Дорогие дети, вы должны знать, что самая большая инвестиция, самое большое ваше вложение в себя – это получение образования. И чем усерднее вы будете учиться и впитывать знания, тем больше у вас появится шансов добиться успехов в жизни, - напутствовала замминистра образования и науки Токтобубу Ашымбаева.

- Именно молодые люди предлагают инновационные эффективные идеи, которые стремительно меняют мир. Когда вы вырастете, то будете воплощать в жизнь Цели устойчивого развития. В этом светлом будущем, которое вы построите, мы будем жить вместе, - отметили взрослые.

Зачем Кыргызстану инновации?

Постоянный координатор системы ООН в КР Александр Аванесов рассказал ребятам подробнее о ЦУР:

- Вы идете утром и, к сожалению, видите возле мусорок людей, которым негде жить. Их называют бомжами. Они находятся на самом дне нашего общества. Им очень сложно, поэтому нужно помогать. Еще очень многие люди получают небольшую зарплату, и их дети не имеют возможности ходить в школу или носить такую же форму, как у вас. Поэтому и стоит задача сокращения бедности. Еще одна проблема – чистая вода. Если поедете в Баткен, найдете там места, где нет чистой воды. Да и не только в Баткене, но и на окраине Бишкека, в новостройках.

- Кроме того, нужно думать, что ресурсы мира небезграничны. К примеру, тают ледники, воды станет меньше… Другая важная цель – миростроительство, предотвращение конфликтов. Ваш президент как-то очень хорошо сказал, что кыргызский народ может стерпеть любую проблему, но не стерпит несправедливости. Вот это выражение как раз о том, о чем эта цель, - пояснил ребятам Александр Аванесов. - Образование играет особую роль. Как сказал один известный человек, знание – это сила. Кто это сказал?

- Один известный человек, - логично ответил кто-то из зала.

- Погуглите и узнаете! Смотрите на уроки не как на работу, а получайте удовольствие от учебы, - пожелал он семиклассникам.

Зачем нужно экономить?