Новые скульптуры под открытым небом

Сегодня в Дубовом парке столицы под открытым небом открылась выставка скульптур, изображающих выдающихся исторических личностей.

Изготовлены они из доломита - минерала, содержащего кальций и магнезию. Мощные блоки привезли в столицу из Оша. Авторы трудились над своими работами в течение двух месяцев. На суд зрителей выставлено 14 композиций, в том числе «Тайлак батыр» Болоткана Абдиева, «Ойчул Калыгул» Садабека Ажиева, «Курманджан датка – царица Алая» Абдирасула Ботогазиева, «Ажар» Арзымата Жороева, «Первый учитель» Нурадила Каныбекова, «Кожомкул» Чынгыза Шайкеева и другие.

- Скульптуры выполнены молодыми педагогами Академии художеств и Художественного колледжа. Но это нисколько не умаляет их значение, - говорит народный художник КР Алексей Каменский.

Среди 14 авторов всего одна женщина - Рахат Токтобаева. Она трудилась над образом Токтогула Сатылганова.

- В истории кыргызской скульптуры женщин было всего четыре-пять. Вообще женщины-скульпторы в истории советского искусства были, безусловно, лидерами. Они выделялись из обычного ряда мастеров. Почему женщин мало? Это очень трудный и тяжеловесный вид искусства, который сопряжен с тасканием тяжести, с отливкой, горячей температурой, иссеканием мрамора, - говорит искусствовед Гульчехра Токтосунова.

- Чем интересен этот музей горожанам?

- Это возможность, предоставленная людям, которые не всегда могут попасть в музей на выставку, увидеть произведения искусства своими глазами. Это возможность как-то облагородить нашу достаточно скучную архитектуру и создать новую эстетическую среду, которая так необходима людям, - отвечает Алексей Каменский. - Помимо эстетического здесь есть и некий образовательный смысл, который также важен для нашего народа, для людей, которые сюда приходят.

Дубовый парк – одна из любимых горожанами зеленых зон. Международный музей скульптуры, организованный здесь в 1984 году, является важным структурным подразделением Национальной академии художеств. За все годы проведено 25 симпозиумов скульптуры, в которых приняли участие мастера из Болгарии, Вьетнама, Германии, Греции, Испании, Китая, Коста-Рики, Кубы и стран Содружества. Скульпторы создавали произведения в граните, мраморе, доломите и дарили их кыргызскому народу.

В настоящее время в музее скульптуры под открытым небом выставлено более 200 произведений пластического искусства. Многие из них сегодня выглядят, мягко говоря, непрезентабельно.

- Скульптуры требуют обязательного ухода, - подчеркивает Алексей Каменский. - В годы развала здесь были работы, выполненные не только в бетоне, камне, но и в металле. Очень много работ, к сожалению, пропало. Часть удалось спасти и сохранить. Часть мы перевезли к себе в Академию художеств. Этот музей приобрел статус государственного. И поэтому городские власти должны следить за композициями. Надо очищать их от пыли и грязи, восстановить таблички.

Новые скульптуры радуют посетителей парка своей свежестью и чистотой. Будет печально, если их постигнет та же участь, что и прежние экспонаты.