В мэрии гадали, как загнать пассажиров на остановки

В мэрию собрали активистов, чиновников и перевозчиков, чтобы обсудить «Соблюдение правил посадки и высадки пассажиров в Бишкеке». То есть то, чего сегодня нет.

Представитель общественного объединения Kyrgyz Union Талгат Молдалиев рассказал об акции «Идем на остановку!». Три недели молодые люди пытались навести порядок на пересечении улиц Киевской и Абдрахманова.

- Если честно, то реакции не последовало. Мы постояли два часа, ушли - и через пять минут уже столпотворение. За пару дней и даже месяцев сознание людей мы не поменяем. Нужны годы.

- Одни вы ничего не сделаете, тут нужны совместные действия пассажиров, муниципалитета и перевозчиков, - не обнадежил активистов вице-мэр Геннадий Милицкий.

- По постановлению правительства автобусы должны останавливаться только на остановках, а микроавтобусы производить посадку на остановках, а высадку – по требованию пассажиров, не нарушая правил дорожного движения. Есть еще постановление БГК, по которому остановки городского транспорта должны быть через 400- 600 метров . От перекрестка до нее должно быть не менее 20 метров , - рассказал заместитель начальника управления городского транспорта (УГТ) Нурлан Атыканов. - Надо приучить пассажиров идти на остановку, такие же требования предъявлять и к водителям.

- Сегодня в Бишкеке 580 остановок, из них 320 в аренде. По центральным улицам недостает примерно 40 остановок. В нескольких местах люди не идут на остановку, а останавливают транспорт на перекрестках, - добавил он. - Предлагаем определить пилотный участок (к примеру, по Байтика баатыра), где провести работу с пассажирами. С молодежными организациями вести дежурство в часы пик для разъяснения правил остановки общественного транспорта.

Об эффективности таких мер как раз и рассказывал Талгат Молдалиев.

- Не замечать проблему просто нельзя. Предлагаю… создать рабочую комиссию на базе УГТ, - не отличился оригинальностью вице-мэр.

- С чего начать? Взять, допустим, Киевскую, Манаса и Советскую, - предложил Геннадий Милицкий. - Начнется все с того, что дополнительно придется строить остановки. Мы это понимаем и делаем. Ясно, что по Советской между Киевской и Токтогула нужна остановка. Мы ее построим быстро. Сегодня мы не просто собрались поговорить, а поработать на результат, брать конкретные обязательства и их исполнять.

- Уже несколько раз хотели не допускать посадку пассажиров не на остановках, но не получалось. Во всех случаях обвиняют наших водителей. Да, они виноваты, но сами мы решить проблему не можем, - признался председатель ассоциации «Альянс БУС» Григорий Николаиди. - Маршруток много, они даже на имеющихся остановках не могут уместиться, в три ряда останавливаются, чтобы посадить/высадить пассажира. А наводить порядок надо, это же наша столица и безопасность горожан.

- Здесь нужно и кнутом, и пряником. Привлекать ДПС, а иначе проблему не решим, - заметил Геннадий Милицкий.

- Хотелось бы, чтобы круглый стол не превратился в очередную говорильню, - подчеркнул еще один перевозчик Юрий Петров. - Тема заявлена как соблюдение правил посадки/высадки. Но этих правил в городе нет! Есть проект. Если мы хотим брать/высаживать только на остановках, то надо запретить останавливаться вне остановок и микроавтобусам. Потому что пассажиры требуют, а водители всегда крайние.

- Никогда не виноват пассажир, который выпрыгивает из салона в неположенном месте. Не виноваты и пешеходы, - негодовал мужчина. - Идут люди поперек дороги, сотрудники милиции хоть бы замечание сделали! Нет, а зацепил – снова водитель виноват. Надо наказывать пассажира рублем, а не уговорами, иначе будем говорить до пенсии.

Было у перевозчиков еще немало претензий: и по сиденьям, и чтобы их не штрафовали за перегруз, мол, что делать, «если пассажиры сами до отказа набиваются в маршрутки», а сотрудникам патрульной милиции предложили сгонять людей на остановки через громкоговорители.

- Давайте реально говорить. Если у человека в голове ничего нет, он будет ходить, где захочет, - прокомментировал предложение начальник отдела технического надзора УПМ ГУВД Бишкека Белек Алымов. - Недавно рейд проводили, я делал замечание пешеходам, но им все равно. Шел человек, посмотрел на меня удивленно и дальше пошел. Тем не менее мы работаем с этим. Только сообща сможем достичь цели. Но и к водителям много вопросов. Два микроавтобуса по Байтика баатыра ехали наперегонки. Устроили гонки ради денег. Еще один случай – бус перевернулся на бок. Девять человек пострадали, женщине руку ампутировали, она осталась инвалидом на всю жизнь из-за одного тупого водителя.

Так и проходила встреча с взаимными претензиями. Активисты тем временем строят планы на весну, чтобы с установлением теплых дней вернуться на перекрестки города и просить людей идти на остановку.

- Но эта работа подействует процентов на 20. Потому что в воспитании это не заложено. Надо работать с молодежью, в школах, чтобы с детства прививать им ПДД. Чаще проводить так называемые дни пешеходов, прогулки со школьниками и учителями, - прозвучали от них наиболее реальные на сегодня предложения.