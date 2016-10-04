В стране потерянных паспортов

Столичная милиция оперативно отреагировала на информацию в соцсетях, рассказывающую о возможных фактах «торговли» утерянными документами на территории Ошского рынка, и для проверки организовала рейд.

Потеряли паспорт? Тогда идите к нам!

Пара журналистов и несколько сотрудников участкового пункта милиции №1 в самом центре рынка, относящегося к ГОМ №1 Ленинского района, прошлись по нескольким радиоузлам, где собственно и хранились потерянные паспорта, водительские права и другие документы, которые за определенное вознаграждение возвращали их владельцам.

Подходим к радиоузлу возле пересечения улиц Токтогула и Бейшеналиевой. За стеклянной витриной павильона сотни паспортов сиротливо ждут своих хозяев.

Сотрудница радиоузла по имени Гульзада несколько оторопела от прихода незваных гостей.

Старший участковый, подполковник милиции Мадияр Сулайманов попросил ее объяснить, откуда взялось столько корочек.

Хозяйка павильона, уже успевшая прочитать информацию в соцсетях, была крайне возмущена и обвинила во всех грехах другой радиоузел, расположенный примерно в этом же районе. Из-за него ведь падает тень на ее репутацию, пояснила она.

- Люди приносят найденные документы и просят нас вернуть их хозяевам, некоторые оставляют свои телефоны, чтобы самим получить вознаграждение, никаких квитанций, подтверждающих, что мы приняли деньги, не даем, берем столько, сколько даст сам владелец документа, некоторые отдаем просто так, - смотря на участников рейда невинными глазами, ответила Гульзада.

Старший участковый строго напомнил, что паспорта по акту положено сдать в стол находок милиции. На что сотрудница радиоузла ответила, что на столь общественно полезное дело у нее катастрофически нет времени. То, что у нее действительно нет времени, подтверждали человек 20, пришедшие дать объявление.

Конец бизнесу?

Раз радиоузел не пойдет в милицию, милиция придет сама и по акту примет все потерянные паспорта и другие личные документы граждан суверенного Кыргызстана, решил старший участковый Мадияр Сулайманов и приказал своим подчиненным заняться приемом-передачей.

По словам сотрудницы радиоузла, в неделю поступает 3-4 документа. «Не много ли у нас растяп?» - подумали мы. Ведь на стекле висели сотни ID, плюс в руках она, словно игральные карты, держала толстенную пачку подобных корочек.

Вывод напрашивался сам собой: если здесь скопилось так много документов, значит, потерявшие не спешат искать их именно здесь. Стоит ли после этого удивляться, что среди преступников разных мастей из разных стран нередко находят кыргызские паспорта? Кто даст гарантию, что работники подобных радиоузлов за «большое спасибо» не отдадут чей-то паспорт постороннему человеку, если хозяин не объявится месяц-другой?

Что интересно, в двух других подобных пунктах потерянные паспорта и вообще любые документы не принимают. По крайней мере, ни одного паспорта или водительского удостоверения на фасаде их павильонов не висело. Как рассказала одна из сотрудниц, они только объявляют о пропаже.

Покупай, но проверяй

А буквально в сотне метров от пункта милиции, на пересечении улиц Киевской и Бейшеналиевой, расположился известный в городе пятачок, где предприимчивые молодые парни торгуют мобильными телефонами. При виде людей в форме и с видеокамерами активные участники процесса «купи-продай» тут же разбежались. А парни, пять минут назад предлагающие по приемлемым ценам купить телефоны, из бойких торговцев вдруг превратились в посторонних ожидающих и стоящих тут «жон эле».

Но шестеро молодых людей все-таки не успели увернуться от зорких глаз милиции. Их, как торгующих в неположенном месте, попросили пройти в пункт милиции и проверили товар на легальность.

Старший сержант милиции Алмаз Маратов выписал IMEI-коды аппаратов и позвонил по номеру «102», чтобы выяснить, не являются ли телефоны краденными. Голос на другом конце трубки тут же ответил, что в базе данных номера не значатся, а это означает, что телефоны чисты. Парней отпустили восвояси.

Как рассказал один из торговцев мобильными, при покупке они порой сами приходят в милицию, чтобы проверить аппарат. Похвально видеть столь доверительное отношение между милицией и торговцами телефонов.

Не дай бог, конечно, но если у вас украли телефон, смело идите в милицию. Там данные внесут в базу, и велика вероятность, что ваше средство связи и развлечений скоро найдется.

Ведь, судя по отчетам, раскрываемость преступлений на территории рынка обнадеживает. К примеру, за 9 месяцев 2016 года на территории базара произошло 67 карманных краж, из которых раскрыто 44. Почти 100-процентная раскрываемость у преступлений, связанных с разбоем и грабежами.

По словам милиционеров, самый распространенный вид злодеяний на территории рынка - это кражи и мошенничество.

Поэтому, уж коли пришли на Ошский рынок, держите крепче свой кошелек и не давайте никому денег.

- У человека в маршрутке могут украсть ценные вещи, но нередко пропажу он обнаруживает только после поездки, уже вернувшись с рынка. Поэтому заявляет, что деньги пропали в районе Ошского рынка, - рассказал особенности своей работы старший участковый Мадияр Сулайманов.

Словно подтверждая его слова, во время рейда к ним обратились две женщины, у каждой из них украли кошелек. Будем надеяться, что доблестные сотрудники милиции, вышедшие на рейд по проверке деятельности радиоузла, помогут и им.