В Калифорнии рухнула знаменитая секвойя с тоннелем в стволе

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В Калифорнии рухнуло одно из самых известных в США деревьев - Pioneer Cabin Tree. Гигантская секвойя прославилась туннелем в стволе, через который мог проехать автомобиль, сообщило ВВС.
Дерево повалила сильнейшая буря. Возраст секвойи, известной как Дерево-туннель, как считается, превышал тысячу лет.
В минувшие выходные в Калифорнии и Неваде выпало аномальное количество осадков, что привело к подтоплениям и падению деревьев.
Туннель проделали в основании гигантской секвойи в 1980 году, чтобы привлечь туристов в парк больших деревьев Калаверас.
Под сообщением в Facebook с фотографией рухнувшего дерева, которую сделал волонтер Джим Олдей, появилось около 2 тысяч комментариев. Его жена Джоан Олдей рассказала, что секвойя была в плохом состоянии. Листья росли только на верхних ветках, и дерево было очень хрупким.
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