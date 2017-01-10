Трагедии на шахтах Кыргызстана. Хроника и причины

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По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, за 2016 год произошло 5 обвалов. С начала 2017-го зафиксировали два трагических случая в городе Сулюкте.
Как рассказал ИА «24.kg» начальник управления горного надзора при Государственной инспекции по технической и экологической безопасности Максат Абдылдаев, в республике более 30 закрытых шахт, но люди гибнут в действующих карьерах, где идет добыча.
«Частные предприниматели берут лицензии на разработку месторождений, нанимают людей с улицы, без специального образования. Зачастую под завалами гибнут молодые парни - 17, 18 лет, хотя в шахту должны пускать лиц старше 20 лет», - отметил он.
Хроника трагедий на шахтах
В 2016 году за нарушение правил промышленной безопасности Госэкотехинспекция закрыла пять шахт. К примеру, в Сулюкте шахту закрыли после смертельного случая. Более того, разрез расположен вблизи жилых домов, не соблюдается санитарно-защитная зона. Однако владельцы лицензии не согласились с решением чиновников и судятся уже год.
Министр ЧС Кубатбек Боронов пояснил, что виновных должна привлекать к ответственности Госэкотехинспекция. Инспекторы должны проверять шахты и закрывать те, которые небезопасны. МЧС же работает по факту, выезжая для спасения пострадавших. Функций контроля у министерства нет.
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