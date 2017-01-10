В Баткенской области очередной обвал в шахте. Есть пострадавший

В одной из угольных шахт Сулюкты (Баткенская область) сегодня произошел обвал, под которым остался человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, обвал случился в 14.10 на шахте, которую разрабатывало ОсОО «Райымберди».

На месте работают спасатели МЧС.

Только вчера в Баткенской области произошол обвал в угольной шахте, погиб подросток.