В Баткенской области очередной обвал в шахте. Есть пострадавший

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В одной из угольных шахт Сулюкты (Баткенская область) сегодня произошел обвал, под которым остался человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.
По ее данным, обвал случился в 14.10 на шахте, которую разрабатывало ОсОО «Райымберди».
На месте работают спасатели МЧС.
Только вчера в Баткенской области произошол обвал в угольной шахте, погиб подросток.
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