СМИ: Загадку крушения Ту-154 в районе Сочи раскрыли

Эксперты Министерства обороны России пришли к выводу, что самолет разбился над Черным морем из-за ошибки второго пилота, перепутавшего рычаги управления, а также низкой высоты и перегруза. Об этом пишет Life.

Источник издания, знакомый с ходом расследования причин катастрофы, рассказал, что пресловутый человеческий фактор признан приоритетной версией крушения Ту-154.

«Изученные экспертами Научно-исследовательского центра эксплуатации и ремонта авиатехники Минобороны в Люберцах данные речевого и параметрического (фиксирующего работу всех агрегатов самолета) самописцев говорят, что на третьей минуте полета, когда лайнер находился на высоте 450 метров над уровнем моря, сработали датчики системы курсовой устойчивости, — рассказал источник. — Машина стала резко терять высоту из-за проблем с закрылками».

По мнению специалистов, это произошло после того, как второй пилот, 33-летний капитан Александр Ровенский, вместо того, чтобы убрать шасси, убрал закрылки.

Фото ТАСС: Поисковые работы на месте крушения ТУ-154

«От этого самолет перешел в запредельный угол атаки, экипаж попытался развернуть машину, чтобы дотянуть до земли, однако сделать этого не успел», — добавил источник.

Как выяснилось, ситуацию усугубил перегруз Ту-154. В багажном отсеке все было под завязку. Хвостовую часть самолета потянуло вниз. Спасти машину было нельзя: не хватало скорости и высоты. Хвостовая часть первой коснулась воды, а затем Ту-154 на большой скорости ударился о море правым крылом и разрушился.

По словам источника, нештатная ситуация стала полной неожиданностью для экипажа: в первые секунды командир самолета 35-летний майор Роман Волков и второй пилот Александр Ровенский растерялись, однако быстро взяли себя в руки и до последних секунд пытались спасти самолет.

Фото РИА «Новости»: «Черный ящик» разбившегося самолета Минобороны Ту-154.

Пилоты, летавшие на Ту-154, с которыми пообщался Life, подтверждают выводы экспертов Минобороны о том, что причиной катастрофы могла стать ошибка пилотов.

«У «Туполева» рукоятки уборки шасси и закрылков сделаны на козырьке кабины пилотов, между ними, над лобовым стеклом. Перепутать их можно, особенно если второй пилот, сидящий справа, в обязанности которого входит управление закрылками и шасси во время взлета, устал, — рассказал заслуженный пилот РФ Виктор Саженин, который восемь лет отлетал на Ту-154. — От этого самолет перешел в запредельный угол атаки, ударился о воду, и у него отвалилась хвостовая часть.

Скриншот с канала на Youtube/Kesha Zolotov

Еще одним фактором катастрофы Ту-154 в Сочи могло стать отсутствие у командира корабля и второго пилота достаточных знаний, как действовать в экстремальной ситуации.

«Скорее всего, ни командир самолета Роман Волков, ни второй пилот Александр Ровенский, закончившие военные училища в начале нулевых годов, не проходили специальной летной подготовки», — говорит источник в комиссии по расследованию катастрофы в Сочи.

По его словам, если бы пилоты прошли специальную подготовку пилотирования в экстремальных ситуациях в Липецком авиацентре переподготовки военных пилотов или в ЛИИ имени Громова, то, возможно, катастрофы можно было бы избежать.

«В военных училищах, которые закончили пилоты, их вряд ли обучали, как при сбое работы закрылков на малых высотах выставить их на обратный выпуск, чтобы вывести лайнер из запредельного угла атаки», — пояснил эксперт.