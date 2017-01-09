В ОВД Джети-Огузского района повесился задержанный

В селе Тамга Джети-Огузского района Иссык-Кульской области 25-летний мужчина, задержанный по подозрению в поджоге местной гостиницы «Узаке», совершил суицид в отделении милиции. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, жителя Тамги задержали 7 января. Факт поджога установлен по записи камеры видеонаблюдения. Злоумышленник признал вину и был взят под стражу.

Уточняется, что примерно в три часа ночи сотрудники милиции вернулись с вызова на ДТП в селе Барскоон и обнаружили задержанного повешенным в здании ОВД. Он покончил с собой, воспользовавшись шнурками от обуви.