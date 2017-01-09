Среди пострадавших при пожаре в Москве кыргызстанцев нет

Среди пострадавших при пожаре в одной из гостиниц Москвы (Россия) кыргызстанцев нет. Об этом со ссылкой на МЧС Москвы сообщает Посольство КР в Российской Федерации.

По его данным, 7 января 2017 года в одной из гостиниц на северо-западе столицы РФ произошел пожар, есть пострадавшие.