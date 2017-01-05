В центре Бишкеке неизвестные самовольно спилили сосны

В столице Кыргызстана на пересечении улиц Шопокова и Киевской неизвестные лица самовольно спилили три сосны. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, сотрудники Cанитарно-экологической инспекции и Госэкотехинспекции составили акт и направили в Свердловское РУВД для установления личностей, причинивших вред городу.