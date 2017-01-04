Двухлетний ребенок в США спас брата-близнеца

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Момент происшествия и спасения двухлетним ребенком своего брата-близнеца в американском штате Юта зафиксировала камера, установленная в доме, где живут мальчики. Видео выложили на YouTube их родители.
На записи видно, что дети играли у комода, пытаясь залезть в него. В какой-то момент мебель опрокинулась и придавила одного из малышей. Его брат после нескольких попыток сумел сдвинуть комод в сторону и освободил брата.
Родители выложили видео в сеть как предупреждение тем, у кого есть маленькие дети, не оставлять их без присмотра.
URL: http://_/proisshestvija/42696/