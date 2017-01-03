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Открывший стрельбу в ночном клубе Стамбула имел кыргызский паспорт

3/01/17 14:09, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Устроивший теракт в новогоднюю ночь в стамбульском ночном клубе Reina имел кыргызский паспорт. Об этом сообщили правоохранительные органы Турции.

 

  

 

Сообщается, что нападавшим является 28-летний гражданин Кыргызстана Яхья Машрапов (Iakhe Mashrapov). Изображение паспорта на его имя продемонстрировали в эфире турецкого государственного телеканала TRT World.

 

Документ выдан 21 октября 2016 года Государственной регистрационной службой КР.

 

Напомним, в ночь c 31 на 1 января произошло вооруженное нападение в ночном клубе Reina в Стамбуле. Жертвами теракта стали 39 человек - 11 граждан Турции, 27 иностранцев и 69 получили ранения. В клубе на момент нападения находилось не менее 700-800 человек, собравшихся для встречи Нового года.

 

 

 

По информации губернатора города Васип Шахин атаку совершил террорист-одиночка в костюме Санта-Клауса. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ).

 

Позже появилась информация о возможной причастности гражданина Кыргызстана к теракту. Однако в пресс-службе Министерства иностранных дел КР назвали информацию недостоверной.

 

В настоящий момент  пресс-службы внешнеполитического ведомства и МВД для комментариев недоступны. 

 

URL: http://_/proisshestvija/42691/

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