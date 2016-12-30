RSS
facebookfacebookgoogale+
Александр Петров: Победа на чемпионате мира хорошо, а общение лучше!
Чолпон Джакупова: Я неудобный депутат, но в парламенте на меня не давили
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 30 декабря 2016 года. Пятница. Бишкекское время 15:28
НОВОСТИ ДНЯ:
Происшествия
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В Ошской области милиционеры силой отбили у прокурора коллегу

30/12/16 15:13, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В Алайском районе Ошской области группа милиционеров силой отбила у прокурора коллегу, задержанного за взятку. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

 

При задержании следователя Алайского РОВД группа его коллег  (15-20 человек) во главе с начальниками отдела уголовного розыска и изолятора временного содержания вмешались в работу прокурора. Они пытались забрать обвиняемого в вымогательстве взятки коллегу.

 

«Из-за невозможности работать на месте задержания оперативная группа расположилась в здании прокуратуры Алайского района. Однако та же группа сотрудников РОВД ворвалась и туда. Избив сотрудников собственной безопасности МВД и понятых, они забрали задержанного следователя», - рассказывают подробности в Генпрокуратуре.

 

В итоге главный надзорный орган возбудил уголовное дело по статьям 305 (превышение должностных полномочий), 318 (воспрепятствование производству следствия) и 341 (применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса КР. Ведется следствие.

 

В УВД Ошской области информацию Генпрокуратуры опровергают. Там журналистам заявили, что драки не было, как и попытки забрать задержанного за взятку следователя с собой. В УВД уверены, что так сотрудники прокуратуры пытаются «подставить» следователя.

URL: http://_/proisshestvija/42675/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ