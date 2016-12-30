Лавина перекрыла дорогу Казарман – Акталчат – Нарын

Вчера на нескольких участках дороги Казарман – Акталчат – Нарын сошли лавины и перекрыли проезд. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, первая лавина объемом 12 тысяч кубометров сошла примерно в 12.30 на 90-м километре трассы. В 22.50 снежная масса объемом 2,5 тысячи кубометров сошла на 72- 73 километрах автотрассы. А уже 30 декабря в 3.00 лавина сошла на участке между 62-м и 69-м километрами.

К утру все участки (кроме последнего, где все еще работает техника) расчищены, сообщило МЧС.

По его данным, за прошедшие сутки лавины сошли и на других республиканских дорогах.

Так, было перекрыто движение на 71-м и 73-м километрах автодороги Ала-Бука – Джаны-Базар – Кировка. В снежном плену осталось 7-8 автомашин, сообщило МЧС.

К 17.30 места схода лавин полностью расчистили. Однако из-за непрекращающегося снегопада для безопасности водителей приказом главы администарции Чаткальского района от 29 декабря дорогу временно закрыли.

Также из-за лавин и сильного бурана на автодороге Ош - Сары-Таш – Иркештам закрыты 169-й (первал Талдык) и 177-й (перевал Кыргызстан) километры и участок с 190-го по 240-й километры.

Как сообщается, жители села Нура приютили четырех человек, попавших в буран. Участки, где сошли лавины, полностью расчищены.

Кроме того, полностью очищено 11 километров дороги из села Ылай-Талаа в село Шаркыратма Кара-Кульджинского района, закрытые ранее.

Также расчищены внутрихозяйственные дороги в Узгенском районе, сообщает пресс-служба.

На посту «Сосновка» введенное 29 декабря в 14.30 ограничение для большегрузных машин еще не снято, говорится в сообщении. Ведутся работы по регулированию дорожного движения.